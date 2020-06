Porsche Carrera Cup Deutschland 2020 – Nouveau calendrier avec un début au Mans

La Porsche Carrera Cup Deutschland a mis à jour son calendrier de courses et la saison démarre avec un point culminant absolu : la première manche de la coupe nationale monomarque se tiendra comme course de soutien aux légendaires 24 Heures du Mans. Pour la course dans la Sarthe, la série allemande s’alignera sur la grille avec la Porsche Carrera Cup France. Pour les quatre autres épreuves, la Porsche Carrera Cup allemande sera en compétition dans le cadre du week-end ADAC GT Masters. Un événement d’ouverture numérique à double course de la Carrera Cup a eu lieu en juin sur la plateforme Esports «RaceRoom», avec Laurin Heinrich (Porsche Zentrum Bamberg) qui a remporté la victoire aux deux courses virtuelles.

« Nous sommes ravis de présenter un calendrier de course révisé après notre lancement numérique. De cette façon, nous pouvons donner à nos équipes et nos pilotes une perspective pour cette saison difficile pendant la crise du coronavirus. La course du Mans avec l’atmosphère particulière de la course classique d’endurance est un moment fort absolu », déclare Hurui Issak, chef de projet de la Porsche Carrera Cup Deutschland.

Trois courses sont prévues au Sachsenring en Allemagne (2 manches) et au Red Bull Ring à Spielberg, en Autriche, avec deux courses organisées au Circuit de Zandvoort aux Pays-Bas et la finale de la saison au Motorsport Arena Oschersleben. Toutes les courses disputées en soutien aux ADAC GT Masters sont disputées sur 30 minutes. Aux 24 Heures du Mans 2020, les concurrents de la Porsche Carrera Cup Deutschland disputeront une seule course en 45 minutes. Tous les événements adhèrent à des pratiques strictes d’hygiène et de distanciation sociale.

En complément du calendrier des courses, la Porsche Carrera Cup Deutschland Experience Day sera à nouveau proposée le 9 novembre 2020. Cet événement s’adresse aux pilotes talentueux qui souhaitent aborder la saison 2021 de la Porsche Carrera Cup Deutschland. Ici, les jeunes pilotes ont l’occasion de découvrir les équipes du championnat monomarque et de tester la voiture de course Porsche 911 GT3 Cup. En plus des équipes, des spécialistes Porsche seront également sur place pour les discussions.

Calendrier de la Porsche Carrera Cup Deutschland 2020

17/09-19/09/2020, Circuit des 24 Heures du Mans (24 Heures du Mans), course 1

02/10-04/10/2020, Sachsenring (ADAC GT Masters), courses 2 + 3 + 4

16/10-18/10/2020, Red Bull Ring (ADAC GT Masters), courses 5 + 6 + 7

30/10-01/11/2020, Circuit de Zandvoort (ADAC GT Masters), courses 8 + 9

06/11-08/11/2020, Oschersleben (ADAC GT Masters), courses 10 + 11

09/11/2020, Oschersleben, Porsche Carrera Cup Deutschland Experience Day