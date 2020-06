Tecnomar 63 – Un Yacht Lamborghini par The Italian Sea Group

Lamborghini va dévoiler le 30 juin 2020 un nouveau modèle : le Tecnomar 63, non pas une voiture mais un bateau réalisé en collaboration avec l’entreprise italienne The Italian Sea Group, spécialisée dans la construction de bateaux de luxe. Le yacht de luxe est inspiré de la Lamborghini Siàn FKP 37.



The Italian Sea Group et Automobili Lamborghini sont partenaires dans la conception et la construction du Tecnomar 63, un nouveau yacht à moteur de la flotte Tecnomar.

Ce projet de yacht à moteur, entièrement développé par The Italian Sea Group, est inspiré de la Lamborghini Siàn FKP 37, la supercar hybride possédant un design unique avec des couleurs et des détails entièrement personnalisables.

Le défi de réinterpréter les traits communs de l’ADN des deux marques a inspiré toutes les phases du projet, à partir de la création du design et de la définition de caractéristiques techniques capables d’assurer des performances incroyables, sans pour autant négliger la qualité des matériaux et entretenir soigneusement l’attention aux détails.

Le bateau Tecnomar 63 atteind 60 nœuds de vitesse et est le yacht le plus rapide de la flotte Tecnomar du groupe The Italian Sea Group, capable de répondre aux besoins des collectionneurs et des vrais amoureux de la mer.

« La technologie, l’excellence dans la conception, la qualité et la performance sont des valeurs communes essentielles que nous partageons avec Automobili Lamborghini. » déclare Giovanni Costantino, PDG du The Italian Sea Group. « Je suis sûr que le Tecnomar 63 deviendra une icône futuriste comme la voiture qui l’inspire. Les propriétaires sélectionnés dans le monde entier posséderont non seulement le yacht à moteur Tecnomar le plus rapide de la flotte, mais aussi un Tecnomar par Lamborghini. C’est pour cette raison que nous avons choisi de créer avec Automobili Lamborghini un projet innovant et stimulant qui nous apportera à coup sûr de grandes satisfactions. »

Le bateau Tecnomar 63 sera dévoilé le 30 juin 2020. Le premier modèle sera prêt début 2021.

Photos : Lamborghini