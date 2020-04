Audi et LEGO rendent hommage à Michèle Mouton avec une série limitée

Dans leur lutte pour l’égalité des sexes, Audi et LEGO se sont réunis pour honorer Michèle Mouton, la première et la seule femme qui a réussi à remporter un victoire en championnat mondial des rallyes (avec Audi Sport), inspirant une toute nouvelle génération de femmes pilotes. Pour l’occasion, une édition limitée de sa miniature LEGO pour l’Audi Sport quattro S1 est disponible en série limitée.

Une pilote Audi Sport légendaire

L’ancienne pilote Audi a reçu le surnom de « Reine de la vitesse » pour ses réalisations dans le championnat du monde des rallyes. L’objectif de cette miniature en série limitée est double : proposer un nouveau set LEGO de l’Audi Sport quattro S1 E2 avec laquelle Michèle Mouton est devenue une légende dans les années 1980 et défendre le rôle des femmes dans le monde automobile.

Bien que l’Audi Sport quattro S1 avec le système révolutionnaire à quatre roues motrices avait plusieurs pilotes qui ont atteint le statut de légende (Walter Röhrl, Stig Blomqvist), aucun n’a marqué à la fois un avant et un après dans le monde des rallyes comme Michèle Mouton.

La pilote française est devenue la première et, à ce jour, la seule femme à avoir remporté une course au Championnat du Monde des Rallyes, avec sa victoire au Rallye de San Remo en 1981.

Michèle Mouton a ainsi incarné la figure de la femme qui a réussi à se faire une place dans un sport réservé jusqu’ici aux hommes, battant les meilleurs pilotes du monde. Au total, Mouton a remporté quatre victoires dans le championnat du monde des rallyes : au rallye de San Remo en Italie en 1981, au rallye du Portugal en 1982, au rallye de l’Acropole en Grèce en 1982 et au rallye du Brésil en 1982, lui permettant d’être Vice-championne du Monde des rallyes en 1982.

Une édition spéciale de Michèle Mouton pour l’Audi Sport quattro S1 LEGO

Pour rendre hommage à Michèle Mouton et à toutes les conductrices, Audi Espagne et LEGO ont décidé que tous ceux qui ont acquis l’ensemble LEGO de la légendaire Audi Sport quattro S1 (référence 76897) pourront obtenir gratuitement la miniature LEGO de Michèle Mouton. Pour ce faire, il suffit de partager une photo de votre modèle LEGO sur les réseaux sociaux (Instagram, Twitter, Facebook), en utilisant le hashtag #ElPilotoEsElla associé à @AudiSpain. De cette façon, l’une des voitures les plus légendaires de la marque aux quatre anneaux et les courses de voitures de sport peut être conduite, une fois de plus, par la pilote le plus légendaire de l’histoire du Championnat du Monde des Rallyes.

Ce modèle de 250 pièces est accompagné d’une figurine dans la combinaison de course emblématique de l’Audi Sport quattro. Désormais, grâce à la collaboration d’Audi et de LEGO, les fans peuvent également compter sur la figurine exclusive de Michèle Mouton. L’ensemble assemblé mesure environ 6 cm de hauteur, 16 cm de longueur et 7 cm de largeur.

Photos – Vidéo : Audi