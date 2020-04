Monoplace DKW F8 Rennwagen de 1946 – Une voiture de course unique

En 1946, une voiture de course de type monoplace – DKW Spezial – a été construite sur la base d’une DKW F8 par le concessionnaire DKW et pilote de course danois Arne Larsen.

Une monoplace Auto Union danoise unique

Aux lendemains de la Seconde Guerre Mondiale, les ressources étaient limitées et certains véhicules de course artisanaux sont apparus en se basant sur des bases existantes.

C’est notamment le cas de cette monoplace spéciale, conçue par Arne Larsen en 1946 afin de participer à des courses locales réservées à une catégorie de petites voitures de course.

Arne Larsen était le propriétaire et gérant de la concession DKW de Copenhague, passionné d’automobile. Pour assouvir sa passion, il a construit une petite monoplace basée sur un châssis de DKW 8 et propulsée par un moteur DKW à deux cylindres à deux temps de 684 cm3, développant 20 ch. Une pompe à huile – inutile sur la DKW F8 de série (dont la production a été arrêtée en 1942) car l’huile était versée directement dans l’essence – a été ajoutée avec d’autres éléments pour cette voiture et un réglage spécifique a aussi été réalisé.

Ses lignes élégantes et classiques rappellent celles des voitures de course Auto Union d’avant-guerre qui ont su s’imposer par leurs performances. Longue de seulement 2,7 mètres, elle pèse 398 kg.

Cette monoplace est l’une des rares voitures de sport produites au Danemark. Elle a participé à une poignée de courses dans les années 1940, jusqu’à ce qu’elle soit mise de côté à Præstø et oublié pendant 25 ans avant son apparition. Elle a néanmoins été exposée au Musée Sommers Automobil à Nærum lors d’une exposition avec la seule des six voitures de sport produites au Danemark et plus tard, elle était stockée au château d’Egeskov à Funen.

Seconde vie en 2004

La petite voiture de course a été découverte et achetée en 2004 par Harry Lund, ancien concessionnaire NSU, Audi et Toyota, familier avec la mécanique. Pour sa restauration, il a consulté différents experts locaux et à l’étranger. Trouver les pièces d’origine a été un défi important, sillonnant l’Europe à leurs recherches.

Après une restauration achevée en 2006, le moteur d’origine a été remplacé par un autre de 698 cm3, développant 28 ch. La voiture peut rouler à 120 km/h, mais elle commence alors à devenir instable.

Depuis sa restauration, elle a été exposée lors de divers évènements comme le salon Techno Classica 2010 ou des courses historiques, comme la Classic Race Aarhus au Danemark et le Grand Prix historique de Copenhague où l’ancien pilote d’usine Audi Tom Kristensen en a pris le volant devant le public.

Elle suscite à chacune de ses apparitions l’admiration des danois mais aussi des autres aficionados automobiles.

Photos : 4Legend.com