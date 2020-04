Porsche a livré 53 125 voitures au premier trimestre 2020

Au cours des trois premiers mois de 2020, Porsche a livré au total 53 125 voitures à des clients du monde entier. Par rapport à l’année précédente, les livraisons ont diminué de 5% en raison des effets de la pandémie de coronavirus. Le Cayenne était le modèle le plus populaire avec 18 417 livraisons. Il a été suivi par le Macan avec 15 547 véhicules. La série actuelle de modèles Porsche 911 est également populaire auprès des clients : l’icône de la voiture de sport a été livrée 8 482 fois. Cela représente une augmentation de 16% par rapport à la même période de l’année précédente. Le Taycan, première voiture de sport Porsche 100% électrique, commercialisé depuis fin 2019, a déjà été livrée 1 391 fois au premier trimestre 2020.

« Nous ne sommes pas seuls à ressentir clairement les effets de la pandémie de coronavirus sur nos livraisons. Mais nous nous concentrons maintenant sur notre collaboration avec nos partenaires commerciaux dans le monde entier. En travaillant ensemble, nous sommes en mesure de réagir rapidement et de manière appropriée aux évolutions futures », a déclaré Detlev von Platen, membre du directoire de Porsche AG en charge des ventes et du marketing. « Après ce premier trimestre difficile, nous nous préparons maintenant activement à redémarrer la production. Notre priorité absolue sera toujours la santé de nos employés, les employés de nos partenaires fournisseurs et, bien sûr, la santé de nos clients. Nous sommes convaincus que les perspectives sont positives, notamment parce que nous constatons une nette reprise sur le marché chinois; presque tous nos centres Porsche y ont déjà rouvert. »

La Chine et les États-Unis restent les marchés les plus solides

14 098 voitures Porsche ont été remises à des clients chinois au premier trimestre 2020, faisant de la Chine le marché unique avec le plus grand nombre de livraisons. Les États-Unis ont repris la deuxième place avec 11 994 livraisons. En Allemagne, Porsche a pu remettre 5 214 voitures à ses clients. Au total, 16 787 unités ont été livrées sur le marché européen. Les clients d’Asie-Pacifique, d’Afrique et du Moyen-Orient ont reçu 22 031 voitures.

