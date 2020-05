Plus de fonctions sur l’application Porsche Track Precision

Porsche étend les fonctionnalités de son coach virtuel pour le circuit : l’application gratuite Porsche Track Precision peut désormais être affichée directement sur l’écran de la voiture à l’aide d’Apple CarPlay et exploitée via le système Porsche Communication Management (PCM). L’application n’était auparavant disponible que sur les smartphones. Dans la nouvelle version 3.2, les pilotes Porsche peuvent bénéficier de 100 circuits de course préprogrammés supplémentaires, ce qui porte le nombre total de circuits internationaux dans l’application à plus de 300. Cela peut être étendu avec des enregistrements individuels. L’application est disponible pour tous les modèles Porsche 911 type 992 et 718 de génération actuelle.

L’ambassadeur de la marque Porsche, Jörg Bergmeister, a testé l’application Track Precision sur le circuit de Bilster Berg et a déclaré : « L’analyse des données est un élément fondamental du sport automobile et peut être un facteur décisif pour gagner ou perdre. En utilisant l’application Porsche Track Precision, les conducteurs de voitures de sport peuvent améliorer leurs performances lorsqu’ils conduisent sur le circuit, tout en documentant et en traçant leur succès. »

L’application Porsche Track Precision enregistre, analyse et affiche les données de conduite individuelles sur la piste. L’objectif est de permettre aux conducteurs de développer leur style de conduite personnel. À cette fin, des données détaillées en temps réel sur la vitesse, l’accélération longitudinale et latérale, la force de freinage et le régime moteur sont évaluées pendant la conduite. L’application Porsche Track Precision est connectée à divers calculateurs de la voiture via le PCM et les données des capteurs du véhicule sont enregistrées par l’application et analysées en comparaison avec un tour de référence ou un record personnel.

Toutes les fonctions de l’application en un coup d’œil

L’application Porsche Track Precision offre une gamme unique de fonctions à la fois lors de la conduite et également pour une analyse ultérieure :

– Enregistrement automatique du temps au tour à l’aide des données GPS : l’utilisateur doit d’abord sélectionner ou créer une piste pour cela.

– Affichage en direct : lorsque vous conduisez sur un circuit, le chronomètre (heure actuelle et écart de vitesse par rapport au tour de référence, y compris la prévision du temps du tour actuel) et les vues «Conduisez à vos limites» sont disponibles. Ce dernier visualise les performances en fonction de l’accélération et d’autres données du véhicule.

– Analyse vidéo : les vidéos des smartphones ou des caméras embarquées peuvent être enregistrées lors de la conduite et combinées avec les données de conduite par la suite.

– Analyse des performances de conduite : la connexion aux capteurs de la voiture signifie qu’un large éventail d’informations telles que l’angle de braquage, la pression de freinage et la position de la pédale d’accélérateur sont disponibles. Ces informations peuvent être comparées aux données des tours précédents et permettent de voir rapidement où le conducteur peut s’améliorer. Les vidéos et les données de conduite peuvent être exportées pour une analyse détaillée.

– Les données peuvent être transférées rapidement et facilement à l’aide d’AirDrop pour permettre une analyse détaillée sur un iPad ultérieurement.

– L’application Apple Watch permet de démarrer et d’arrêter l’enregistrement et peut également enregistrer le pouls du conducteur. La montre alerte le conducteur en faisant vibrer s’il atteint un nouveau record personnel.

– Les expériences de conduite peuvent être partagées via les réseaux sociaux.

Photos : Porsche