Audi Fox GTI – Une édition limitée américaine produite de 1978 à 1979

Alors qu’en Europe Audi commercialisait dans les années 1970 sa petite berline 80 (génération B1), l’importateur américain proposait localement sa déclinaison Audi Fox (renard). De 1978 à 1979, une version plus sportive et en édition limitée était vendue aux États-Unis : l’Audi Fox GTI uniquement en 2 portes.

États-Unis : un marché spécifique

Les américains ne font pas comme tout le monde. Leurs voitures respectent des normes locales parfois bien différentes de celles présentes en Europe. Les modèles conçus en Europe sont parfois légèrement différents dans certains cas comme pour l’Audi 80 s’appelant Fox et les Audi 100 et 200 se nommant respectivement 4000 et 5000 avec des faces avant différentes intégrant des pare-chocs plus imposants.

L’Audi Fox, basée sur l’Audi 80 B1, a été vendue aux États-Unis de 1973 à 1979 en 3 carrosseries: 2 portes berline (sedan), 4 portes berline (sedan) et break (Wagon). Ce véhicule a été le premier modèle à connaître le succès sur le marché nord-américain.

Pour sa fin de carrière, une version sportive a été commercialisée en édition limitée de 1987 à 1979 : l’Audi Fox GTI.

Plus de sportivité

Alors qu’en Europe la 80 B1 a eu le droit en 1976 a une déclinaison sportive en 2 portes via l’Audi 80 GTE de 110 ch, le marché américain a vu apparaître l’Audi Fox GTI en 1978, une année avant la fin de sa carrière.

L’Audi Fox GTI a été commercialisée aux États-Unis de 1978 à 1979, se démarquant par une apparence plus sportive et via une carrosserie à 2 portes.

Extérieurement, la Fox GTI adopte une seule teinte de carrosserie : l’argent métallisé. Des bandes noires sur le capot moteur et sur les côtés, notamment au niveau des bas de caisse, avec des logos GTI la démarquent des autres modèles Fox. Les décorations ont évoluée entre le modèle 1978 et celui de 1979, passant des bas de caisse au niveau du milieu des portes.

L’intérieur tout en noir est doté de sièges sport de type Recaro recouverts de velours côtelé et d’un volant sport à rayons en aluminium. La Fox GTI est également équipée d’un ensemble d’instruments spécial, un grand tachymètre dans le groupe d’instruments et trois jauges sur la console. Une garniture de pavillon noire et un pommeau de levier de vitesses distinctif créent une touche de finition appropriée.

Propulsée par un moteur 4 cylindres de 1,6 litre éprouvé développant 80 ch (loin des 110 ch de l’équivalente GTE en Europe) accouplé à une boîte de vitesses manuelles à 4 rapports (ou automatique à 3 rapports), l’Audi Fox GTI accélère de 0 à 100 km/h en 10 secondes (0 à 50 mph en 8 s). Les bonnes performances globales incluent également une économie de carburant validées lors des tests de l’Environmental Protection Agency.

Dernière évolution de l’Audi Fox

L’Audi Fox GTI adopte les améliorations des autres Fox de 1978 : barre stabilisatrice arrière plus rigide, amortisseurs et ressorts pour une meilleure maniabilité et supports plus doux sur les bras de commande pour une conduite plus silencieuse. Des commandes de chauffage et de climatisation plus simples, un servofrein plus grand et de nouveaux étriers de frein complètent la liste des changements. Tous les modèles ont une direction à crémaillère et une suspension entièrement indépendante.

La Fox GTI était proposée via un réseau national de plus de 400 concessionnaires Audi et Porsche Audi. Le nombre de modèles produits tourne autour de quelques dizaines d’exemplaires

Photos : Audi / DR