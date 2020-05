Audi 5000 CS quattro Talladega de 1986 – Un record de vitesse à 332 km/h

Bien qu’Audi ait eu beaucoup de succès en rallye, le marché américain – si important pour la marque – n’a pas pu bénéficier des retombées. Les succès remportés au Championnat du Monde des Rallyes n’ont pas été correctement perçus aux États-Unis. Pour stimuler les ventes, il a été décidé de battre aux USA des records du monde de vitesse prestigieux. Un plan a ainsi été mûri à Neckarsulm et à Ingolstadt en 1985 afin d’adapter une voiture vendue sur le marché américain pour des records sur le circuit ovale de Talladega : l’Audi 5000 CS quattro.



Un coup marketing pour booster les ventes aux USA

Afin de battre un record de vitesse aux États-Unis, il y avait deux façons de procéder : un record sur un lac salé type Bonneville ou sur une piste de course ovale. Après quelques réflexions, la tentative d’établir un record de vitesse sur une piste de course ovale a été favorisée, car l’apparence de la carrosserie de l’Audi 5000 CS Turbo quattro de série pourrait largement être maintenue. Cette voiture est l’adaptation américaine de l’Audi 200 quattro type 44 motorisée par le légendaire 5 cylindres turbo.

L’endroit pour la tentative de record a été rapidement trouvé : l’ovale de 2,66 miles (3,22 km) de Talladega (Alabama) avait déjà fait ses preuves pour des records dans le passé et est extrêmement populaire auprès du public américain fou de NASCAR. Un autre point fort qui était censé accroître l’efficacité de la publicité était l’engagement de Bobby Unser. Le pilote américain était non seulement un favori du public en NASCAR, mais devait également piloter pour Audi dans la montée de Pikes Peak 1986 (qu’il a d’ailleurs remportée en étant le plus rapide).

Un véhicule issu de l’Audi 200 Turbo quattro de série

A Neckarsulm, à partir de mi-1985, plusieurs véhicules ont été préparés pour les tentatives de record sur la base de carrosseries d’Audi 200 puis équipés de des éléments extérieurs spécifiques de l’Audi 5000 CS Turbo proposée aux USA. Bien que les véhicules soient visuellement similaires, d’importants changements ont été apportés : un becquet arrière a été fixé à l’extrémité du couvercle du coffre et une petite lèvre a fait son apparition sur le spoiler avant.

Il y a également eu un abaissement de la voiture d’environ 40 mm pour améliorer la pression de contact et le centre de gravité. De plus, un léger lissage aérodynamique a été effectué sur les éléments de la carrosserie. Afin d’alléger la voiture, les tabliers avant et arrière étaient en kevlar au lieu de la tôle, les fenêtres latérales et arrière en plastique. Le pare-brise avant est identique au modèle de série, mais les portes et les capots ont été fabriqués sur mesure en aluminium.

Afin d’adapter l’Audi 5000 CS Turbo quattro aux énormes forces latérales et centrifuges ainsi qu’aux charges des roues qui se produisent lors de la conduite dans un ovale, Audi a également apporté des modifications techniques. La position du siège et de la direction du conducteur ainsi que la disposition des pédales ont été déplacées de plus en plus en arrière, au milieu de la voiture. La transmission intégrale quattro a été gardée.

L’arbre à cardan, la boîte de vitesses, le différentiel et le moteur ont également été disposés à 50 mm vers le centre de la voiture. En conséquence, le soubassement et les arbres de transmission ont dû être ajustés.

Afin d’apporter un maximum d’air frais au moteur, les phares ont été enlevés et remplacés par des grilles d’aération.

La batterie, le réservoir d’essence et d’huile ont également été aménagés en conséquence. Afin d’obtenir un meilleur coefficient de traînée, les rétroviseurs extérieurs ont été supprimés. Les pneus Michelin ont été fabriqués sur mesure et montés sur des jantes BBS à fixation centrale. En raison des nombreux changements, le véhicule pèse encore 1 072 kg et a un coefficient de traînée de 0,3.

Les moteurs étaient également des prototypes. Les ingénieurs Audi ont développé plusieurs moteurs turbo à cinq cylindres de 2 144 cm3 avec 25 soupapes produisant environ 650 chevaux à 7 700 tr/min. C’était la première fois qu’Audi utilisait la technologie à cinq soupapes dans un moteur à cinq cylindres.

Nombreux records battus le 24/03/1986

Le 24 mars 1986, la tentative d’établir un record sur l’ovale de Talladega a été un succès. Après un premier tout à une moyenne de 190 mph et un second tour à 200 mph puis 200,869 mph au 3ème tour, établissant déjà de nouveaux records de vitesse internationaux sur 10 miles et sur 10 km. Mais ce n’était qu’un début…

Bobby Unser a continué à améliorer son temps en faisant le tour en moins de 46 secondes. Il a également atteint une vitesse moyenne d’environ 322 km/h avec une voiture à quatre roues motrices, ce qui correspond à 206,825 mph.

Au final, Bobby Unser a battu différents records :

– IMSA GTO : 200,869 mph (323,267 km/h),

– voiture à 4 roues motrices : 200,869 mph (323,267 km/h),

– berline à motorisation turbo : 200,869 mph (323,267 km/h),

– IMSA GTO sur 10 km : 184,305 mph (296,610 km/h),

– IMSA GTO sur 10 miles : 190,173 mph (306,053 km/h),

– voiture à 4 roues motrices sur 10 km : 184,305 mph (296,610 km/h),

– voiture à 4 roues motrices sur 10 miles : 190,173 mph (306,053 km/h),

– berline à motorisation turbo sur 10 km : 184,305 mph (296,610 km/h),

– berline à motorisation turbo sur 10 miles : 190,173 mph (306,053 km/h),

– un tour de Talladega en 4 roues motrices : 206,825 mph (332,852 km/h).

Photos : Audi / DR – Vidéo : Audi