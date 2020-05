Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2020 – 3ème course à Donington Park

Double victoire de Sebastian Job (Red Bull Racing Esports) lors de la troisième manche de la Supercup Porsche TAG Heuer Esports 2020 : le pilote virtuel britannique a dominé le peloton de 38 hommes et a remporté les deux courses lors de son événement à domicile sur le circuit de Donington Park. Les deux courses pleines d’action sur la plate-forme de simulation en ligne iRacing ont vu plusieurs changements dans le tableau des points du championnat. L’an dernier, le champion Joshua Rogers (VRS Coanda Simsport) a terminé la course principale à la deuxième place au volant de sa Porsche 911 GT3 Cup virtuelle de 485 chevaux et est maintenant le nouveau leader de la série.

Le départ de la course de sprint de 15 minutes s’est avéré décisif. Démarrant la course depuis la deuxième place de la grille, Sebastian Job a dépassé le leader Alejandro Sánchez (MSI eSports) dans le deuxième virage. Le pilote de 20 ans s’est maintenu en tête du peloton pour franchir le drapeau à damiers en tête devant Sánchez. Derrière la paire, les téléspectateurs ont eu droit à une action captivante : Ricardo Castro Ledo (VRS Coanda Simsport) et le vainqueur de Barcelone Maximilian Benecke (Team Redline) se sont battus pour la troisième place. Au onzième tour, Benecke a finalement pris la décision décisive et a dépassé le Portugais. Rogers a terminé cinquième sur le circuit virtuel au sud-ouest de Nottingham.

Dans la course principale de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup, Job a célébré une victoire. Le sim racer de l’équipe Red Bull Racing Esports s’est immédiatement éloigné de ses rivaux après le départ et a ainsi évité les fracas parmi ses poursuivants. « Après avoir connu un peu de malchance à Barcelone, cette double victoire se sent très bien. Mes temps au tour étaient très constants dans les deux courses, et cela s’est avéré être la clé du succès. La prochaine étape du calendrier des courses est Le Mans. Je suis très impatient de le faire, en particulier les longues lignes droites et les duels en aval qui s’y déroulent », a déclaré Job après la journée de course.

Après un premier tour mouvementé, Sánchez, Rogers, Ledo et Tommy Østgaard (VRS Coanda Simsport) ont formé un quatuor derrière Job. Sánchez a mené le peloton de poursuite au neuvième tour pour que Rogers dépasse le pilotede MSI-eSports par l’intérieur. Le pilote de 20 ans a défendu sa deuxième place et était satisfait de sa performance : « Aujourd’hui, il était très important pour moi de gagner des points. Je suis vraiment content du déroulement de la course principale. Après avoir dépassé Alejandro Sánchez et être passé en deuxième position, j’aurais adoré être en tête. Mais Sebastian Job était fort et a roulé vite et régulièrement à l’avant. »

En terminant troisième de la course principale, Sánchez a décroché son deuxième podium de la journée sur le célèbre circuit britannique. « J’ai gardé longtemps la deuxième place avec Joshua Rogers qui me suivait. Il était environ deux dixièmes de seconde plus rapide par tour, donc ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne dépasse à domicile. Je l’ai repoussé pendant quelques tours mais j’ai dû le laisser passer. Je suis dans le top 10 du classement général et j’aimerais y rester », a déclaré Sánchez. Østgaard a terminé à la quatrième place devant Ledo.

Au classement général, Joshua Rogers (161 points) est le nouveau leader de la série. Alors que le coureur esports du Coanda Simsport attend toujours sa première victoire de la saison, il a terminé quatre des six courses parmi les cinq premiers. Sebastian Job se classe deuxième au classement général avec 155 points. Østgaard se situe à la troisième place, 20 points derrière le Britannique. La prochaine épreuve à double course de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup sera disputée sur le Circuit virtuel de la Sarthe au Mans. La piste légendaire du Nord-Ouest de la France accueille le 20 juin le quatrième événement du championnat mondial Porsche Esports 2020.

Résultats

Donington Park, course de sprint

1. Sebastian Job (GB / Red Bull Racing Esports)

2. Alejandro Sánchez (E / MSI eSports)

3. Maximilian Benecke (D / Team Redline)

4. Ricardo Castro Ledo (P / VRS Coanda Simsport)

5. Joshua Rogers (AUS / VRS Coanda Simsport)

Donington Park, course principale

1. Sebastian Job (GB / Red Bull Racing Esports)

2. Joshua Rogers (AUS / VRS Coanda Simsport)

3. Alejandro Sánchez (E / MSI eSports)

4. Tommy Østgaard (N / VRS Coanda Simsport)

5. Ricardo Castro Ledo (P / VRS Coanda Simsport)

Classements après 3 des 10 événements

1. Joshua Rogers (AUS / VRS Coanda Simsport), 161 points

2. Sebastian Job (GB / Red Bull Racing Esports), 155 points

3. Tommy Østgaard (N / VRS Coanda Simsport), 135 points

Photos : Porsche