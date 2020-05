Audi MIB 3 – Nouvelles technologies d’infodivertissement MMI

Audi of America a annoncé une multitude de nouvelles technologies d’infodivertissement de 3ème génération (MIB 3) qui devraient arriver dans la plupart des véhicules Audi dès cet automne (modèle 2021), offrant une expérience utilisateur plus rapide, plus riche et plus immersive par rapport au système MIB 2 de la génération précédente.

Équipé d’un nouveau chipset jusqu’à 10 fois plus rapide que le matériel Audi précédent, le MIB 3 (Modular Infotainment Toolkit de 3ème génération) est conçu pour fournir aux clients un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, y compris SiriusXM avec 360L et la radio numérique hybride et Function on Demand. Pour les modèles Audi A4 et A5 avec le MIB 3, cela permettra aux clients d’acheter plus tard la navigation embarquée pour les véhicules qui n’avaient pas pris l’option lors de la fabrication.

De plus, le nouveau service Audi connect de 3ème génération 3 introduit le Wi-Fi de base illimité inclus dans Audi connect PRIME avec une connectivité allant jusqu’à huit appareils. Les modèles 2021 qui devraient recevoir les dernières fonctionnalités MIB 3 incluent les Audi A4, Audi A5, Audi A6, Audi A7, Audi A8, Audi Q3, Audi Q7 et Audi Q8, avec d’autres modèles qui seront annoncés à une date ultérieure.

MIB 3 en bref

– Equipement sans fil pour les fonctions embarquées : Verizon

– Modem LTE Advanced Pro (4G+) conçu pour une vitesse de téléchargement allant jusqu’à 1 Gbit/s

– Wi-Fi 11ac (bandes 2,4 GHz et 5 GHz)

– Communication vocale HD

– Nouveau système d’exploitation basé sur Linux

Avantages

Dans les véhicules équipés du MIB 3, un point d’accès Wi-Fi embarqué est non seulement conçu pour être plus puissant que dans les applications précédentes, mais il offre également un nouveau Wi-Fi illimité de base inclus avec Audi connect PRIME pour la connectivité de jusqu’à huit appareils. Le pack Wi-Fi d’entrée de gamme est optimisé pour le streaming audio et les applications de travail à distance. Pendant ce temps, les clients d’Audi connect PLUS peuvent profiter du Wi-Fi illimité à pleine vitesse via un modem LTE Advanced Pro à 1 Gbit/s. De nouveaux forfaits d’abonnement plus flexibles sont également disponibles. La communication vocale HD est capable de comprendre une parole plus nuancée, conversationnelle et naturelle.

Nouvelles applications

– SiriusXM avec 360L

– Radio numérique hybride

– Nouvelle expérience de vitrine numérique de l’application myAudi avec le marketplace myAudi

– Function on Demand : navigation & plus de fonctionnalités à ajouter

– Mises à jour mensuelles des cartes par rapport aux mises à jour trimestrielles avec MIB 2+ (lorsqu’elles sont équipées de la navigation disponible)

– Amazon Alexa Auto disponible dans plus de modèles

– Disponibilité étendue du module de péage intégré

Applications

SiriusXM avec 360L

SiriusXM avec 360L combine la diffusion de contenu par satellite et en streaming dans une expérience de divertissement embarquée unique et cohérente, améliorant la façon dont l’abonné interagit avec le service en offrant plus de choix en matière de divertissement. Pour le millésime 2021, la plupart des modèles Audi auront SiriusXM disponible ou en série avec 360L, élargissant considérablement l’expérience SiriusXM embarquée et ajoutant plus de 10 000 heures de contenu à la demande, y compris des interviews exclusives, des concerts en direct et en studio et des recommandations de contenu intelligentes «For You».

«For You» permet aux auditeurs de découvrir facilement plus de contenu en fonction de leurs habitudes d’écoute. Pour les événements sportifs universitaires et professionnels, SiriusXM avec 360L permet à l’auditeur de trouver facilement le match qu’il souhaite et, dans la plupart des cas, de choisir entre les émissions à domicile et à l’extérieur. Les profils de véhicules individuels permettent à plusieurs conducteurs et passagers de personnaliser et de conserver leurs propres favoris de véhicule.

Radio numérique hybride

Pour les auditeurs de radios terrestres FM ou HD FM en déplacement, la radio numérique hybride leur permet de continuer à écouter la même station même après être hors de portée de la station. Automatiquement ou sur demande, une fois que la radio hybride détecte un signal radio faible, elle passe à la version numérique en ligne du même canal. Inversement, le canal passera d’un signal numérique à un signal radio lorsqu’il détectera une meilleure réception.

Lors de l’arrêt et du redémarrage d’un véhicule, la station de radio numérique continuera de jouer.

Application myAudi et Function on Demand

La dernière version de l’application myAudi propose plusieurs améliorations clés:

– Expérience myAudi marketplace avec la possibilité d’acheter des fonctionnalités embarquées et de nouveaux plans d’abonnement plus flexibles

– Processus d’enregistrement et de paiement simplifiés pour les abonnements Audi connect PRIME et PLUS

Avec Function on Demand, Audi introduit la possibilité d’acheter des fonctions de véhicule sur le marketplace myAudi. Initialement, Function on Demand inclura la navigation embarquée (modèles 2020 et 2021 des A4 et A5 Premium ou Premium Plus non équipées en usine). Des fonctionnalités supplémentaires devraient être annoncées à une date ultérieure.

Amazon Alexa Auto

Introduite dans le SUV Audi e-tron et étendue aux Audi Q3, Q7, Q8, A6, A7 et A8 2020, l’intégration d’Amazon Alexa Auto disponible permet aux utilisateurs de coupler leur compte Alexa avec leurs véhicules Audi pour pouvoir obtenir des directions, consultez les actualités et la météo, commandez des courses, ajoutez des éléments à leurs listes de tâches et diffusez de la musique et des livres audio via des services comme Amazon Music et Audible. Les utilisateurs peuvent également accéder à une grande variété de compétences Alexa, y compris les commandes intelligentes pour la maison, pour verrouiller les portes, éteindre les lumières et fermer la porte du garage, ainsi que des compétences qui permettent de localiser, de trouver et de payer pour le stationnement. Pour 2021, les Audi A4 et A5 ajoutent l’intégration Alexa disponible.

Module de péage intégré

Le module de péage intégré (ITM – Integrated Toll Module) disponible, introduit pour la première fois sur l’Audi e-tron et l’Audi Q7, sera ajouté sur les Audi Q8, A4, A5, A6, A7 et A8. ITM offre une couche supplémentaire de commodité et d’amélioration esthétique.

Gagnante d’un prix PACE 2020 de l’Automotive News pour les nouvelles technologies innovantes, la solution de paiement de péage basée sur les rétroviseurs développée par Gentex offre un accès pratique à certains services de route à péage à travers les États-Unis tout en aidant à éliminer l’encombrement du pare-brise et la nécessité de gérer plusieurs comptes de péage. Les conducteurs sont en mesure d’ajuster les paramètres du module via l’IHM du véhicule, notamment en activant / désactivant l’ITM et en modifiant les paramètres de l’occupant pour les voies réservées aux files spéciales HOV/HOT. Audi est le premier constructeur automobile à implémenter cette technologie dans les véhicules de série.

Les véhicules de l’année modèle 2021 avec MIB 3 devraient être mis en vente au cours du deuxième semestre 2020. Les nouvelles fonctionnalités et applications complètent une suite existante de technologies telles que le point d’accès 4G LTE embarqué disponible, les informations sur les feux de circulation avec Green Light Optimized Speed ​​Advisory (GLOSA) et l’interface utilisateur MMI à écran tactile qui s’est répandue dans la plupart des modèles Audi.

