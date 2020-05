Porsche NOW – Ouverture du premier pop-up store de vente en Allemagne

Dans le Breuningerland Sindelfingen, près de Stuttgart, Porsche a ouvert son premier pop-up store allemand avec le groupe Hahn. Le groupe Hahn y présente et vend des véhicules Porsche jusqu’à la fin de l’année sous le nom de «Porsche NOW». «Porsche NOW» est un concept de vente au détail flexible et à court terme qui a été conçu pour les centres-villes et les centres commerciaux à fort trafic et est principalement destiné à attirer de nouveaux groupes cibles.

« Avec Porsche NOW, nous proposons l’offre à nos clients, et non l’inverse. Dans une atmosphère urbaine détendue, nous aimerions nous adresser à davantage de groupes cibles qui ont eu peu de contacts avec la marque Porsche ou qui hésitent à aller chez le concessionnaire classique », a déclaré Alexander Pollich, PDG de Porsche Deutschland GmbH.

« Nous sommes ravis de pouvoir ajouter un concept éphémère innovant à nos cinq centres Porsche. Au milieu de l’un des centres commerciaux les plus populaires de la région centrale du Neckar, nous créons un point de contact attrayant pour nos clients et les parties intéressées », explique Steffen Hahn, directeur associé du groupe Hahn.

La nouvelle boutique de vente éphémère a une superficie d’environ 170 mètres carrés et impressionne par son mobilier ouvert et moderne et ses différents univers thématiques. L’accent est mis sur le Porsche Taycan entièrement électrique dans le cadre de la zone «E-Mobility». La marque Porsche et ses produits peuvent être vécus à la fois physiquement et via des éléments numériques. Les visiteurs du magasin peuvent configurer leur voiture de rêve individuelle en direct, puis la voir à l’aide de la technologie de réalité augmentée ou à l’aide de lunettes VR. Les affichages numériques dans le magasin montrent les ventes en ligne de voitures de sport Porsche immédiatement disponibles du groupe Hahn. En outre, les clients peuvent choisir parmi divers échantillons de couleurs et de matériaux dans le magasin éphémère, obtenir des conseils d’un vendeur ou se détendre dans le salon moderne.

Mesures spéciales d’hygiène et de sécurité en période de coronavirus

Pour protéger tous les visiteurs et employés, une attention particulière a été portée aux normes d’hygiène et de sécurité du magasin. Par exemple, un système de technologie médicale innovant libère l’air des virus, des bactéries, des germes et des odeurs. Les désinfectants et les contre-protections assurent l’hygiène nécessaire sur site, les marquages ​​au sol attirent l’attention des visiteurs sur la distance minimale à respecter.

Concept central axé sur le marché

Avec son caractère temporaire, «Porsche NOW» est l’un des futurs formats de vente au détail dans lequel l’offre s’adresse directement aux clients et aux nouveaux groupes cibles. Le concept de base est fourni par Porsche; les sociétés de vente mondiales et leurs concessionnaires l’appliquent sur les marchés respectifs. L’orientation thématique de chaque pop-up store de vente est définie individuellement. L’emplacement de Sindelfingen est le sixième magasin éphémère de vente au monde conçu selon ce concept – « NOW » signifie saisir l’instant. En 2020, de nombreux autres pop-up stores sont prévus dans le monde – notamment en Europe et en Asie.

Photos : Porsche