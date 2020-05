Une Audi R8 V10 plus envoyée dans l’espace

En 2017, Audi a été le premier constructeur automobile à envoyer une voiture de sport dans l’espace via une Audi R8 V10 plus coupé. Cette vidéo nous en dit plus sur cette opération.

Quand on parle de voiture envoyée dans l’espace, on pense tout de suite à la Tesla Roadster qui a pris le chemin des étoiles le 6 février 2018 pour un tour infini de l’univers.

Audi UK s’est lancé le défi d’envoyer un peu plus tôt en 2017 la supercar aux quatre anneaux à partir de Sheffield en Angleterre.

Vous l’aurez compris, la voiture est une miniature au 1:43 de l’Audi R8 V10 plus coupé, envoyée à la limite de l’espace via un ballon météo, embarquant une caméra afin de filmer cet évènement.

L’envoi de cette voiture a été un défi technique, défiant la gravité afin de rester à la limite de la fin de la stratosphère à plus de 42 km d’altitude pour pouvoir redescendre. Le ballon météo était équipé d’un dispositif afin de l’éclater et ainsi libérer sa cargaison qui a fait une grande chute libre avant le déploiement d’un parachute. L’ensemble a atterri sans encombre à Duggleby, à 91 km du site du lancement.

Photos – Vidéo : Audi