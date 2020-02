Audi Pikes Peak quattro de 2003 – Un avant goût de l’Audi Q7

Audi présentait le Pikes Peak quattro au salon « North American International Motor Show » qui s’est tenu à Détroit du 5 au 20 janvier 2003 : une étude de SUV destiné à la route et aux escapades tout terrain. L’Audi Pikes Pike quattro a été développée en exclusivité pour le plus important salon automobile des États-Unis, où elle a effectué ses débuts avant de faire sa première européenne à l’IAA 2003 à Francfort.

Comme la montagne portant son nom, l’Audi Pikes Peak quattro crève le plafond bien défini des gammes et de leurs conventions et domine ainsi de très haut la situation. Situé au Colorado, le Pikes Peak culmine avec ses 4 300 mètres à l’horizon des Montagnes rocheuses dont il constitue l’un des sommets mais aussi l’un des symboles, ce qui lui a valu le surnom de « America’s Mountain » (la montagne de l’Amérique).

Pikes Peak est également un nom qui fait battre le cœur des amateurs de compétition puisque la course de côte « Pikes Peak International Hill Climb Race » s’y déroule tous les ans au mois de juin. Elle réunit environ 160 pilotes au cœur bien accroché prêts à attaquer son parcours de 12,4 miles (presque 21 kilomètres), à avaler ses lignes droites à 200 km/h et à mordre le terrain non stabilisé de ses 156 virages – sans la moindre glissière de sécurité.

La course de côte de Pikes Peak occupe une place particulière dans l’histoire d’Audi puisque la marque aux anneaux l’a remportée trois fois : avec en 1985 Michèle Mouton, la première femme à s’attribuer une course de championnat du monde des rallyes, bien entendu sur une Audi ; puis en 1986 avec Bobby Unser, légende de la compétition automobile américaine, et enfin en 1987 avec Walter Röhrl, dont la victoire sur l’Audi Sport quattro S1 Pikes Peak s’est doublée d’un nouveau record de vitesse sur le parcours établi en 10:47,85 minutes.

Le concept car Audi Pikes Peak quattro ne renie pas les liens qui l’attachent à l’univers des rallyes et des courses rapides sur terrains non stabilisés, loin de là. Ses qualités et son élan lui donnent les moyens de s’attaquer elle aussi aux plus hauts sommets – avec pour avantage supplémentaire une ouverture de caractère et une polyvalence qui créent un large écart entre l’Audi Pikes Peak quattro édition 2003 et l’invincible Audi Sport quattro de 1987.

L’idée de base de l’Audi Pikes Peak quattro

La conception de cette étude à 4+2 places marque certes l’évolution du design Audi, mais plus encore : l’Audi Pikes Peak quattro concrétise l’idée que se fait le constructeur Audi d’un nouveau type de véhicule sport premium que ses caractéristiques classent hors segments.

L’Audi Pikes Peak quattro combine à la puissance d’un engin tel que les Audi quattro qui ont marqué l’histoire de la compétition et des rallyes l’esprit avant-gardiste d’un design qui en appelle au langage esthétique des différentes catégories automobiles.

L’Audi Pikes Peak quattro se définit comme un modèle cross-over aux ambitions premium. Elle fait siennes les qualités principales des différentes catégories existantes avec le dynamisme et le confort des berlines sport de luxe mais aussi les aptitudes aux sorties tout terrain que lui confèrent sa suspension pneumatique adaptative avec garde au sol variable et sa transmission intégrale permanente quattro. Elle convainc en outre par ses qualités intérieures avec une implantation des sièges innovante dont la modularité procure les avantages des monospaces haut de gamme.

Les proportions de l’Audi Pikes Peak lui valent une élégance discrète qui apporte la touche finale au concept. Ni massive, ni rustique, elle séduit par sa forte présence et le caractère affirmé de ses lignes.

Un design préfigurant l’Audi Q7

L’Audi Pikes Peak quattro montre à quoi pourrait ressembler l’interprétation typiquement Audi d’un modèle cross-over sportif aux ambitions premium, une réalité qui fera son apparition en 2006 avec l’Audi Q7.

Le tracé clair et élancé des lignes se marie au galbe vigoureux des surfaces de carrosserie pour créer une architecture que nourrit le contraste entre une esthétique lisse et reposante et la tension d’un athlète. Les nervures et le dessin des jeux de carrosserie accentuent les lignes de force et confèrent une vitalité supplémentaire à l’ensemble.

La clarté du ton Argent polaire métallisé dans lequel se présente la voiture corrobore cette impression. Il émane de l’Audi Pikes Peak quattro un sentiment de sécurité et de stabilité auquel peut s’adosser son élégance sportive.

La partie avant de l’Audi Pikes Peak quattro arbore une double calandre à la structure horizontale que souligne une bordure contrastante.

Les équipements de la carrosserie s’avèrent tout aussi frappants dans leur détail. Les optiques avant du type Xénon Plus séduisent par la technicité de leur esthétique que dévoile la transparence des verres. Dans la pratique, ils améliorent la répartition du faisceau lumineux, que l’on circule à vive allure sur autoroute ou que l’on progresse sur un chemin creux. Les feux antibrouillard doivent leur remarquable compacité à la technique d’éclairage par Led, qui équipe également les feux arrière au dessin sportif.

Les poignées de porte de l’Audi Pikes Peak quattro ne s’extraient que lorsque le capteur d’approche du système mains libres advanced key reconnaît la présence de passagers accompagnés du légitime propriétaire de la voiture. Cette fonction s’accompagne d’un éclairage des poignées qui s’active simultanément. Cette solution évidente et saisissante présente un double avantage : l’élégance d’une ligne continue grâce au parfait affleurement des poignées mais aussi la qualité de prise et la sécurité qu’offrent des poignées conçues pour se prendre à pleine main.

Les rétroviseurs extérieurs comportent un éclairage périphérique. A cela s’ajoute pour le rétroviseur droit une caméra axée sur la roue avant droite. Elle fournit via l’écran d’affichage MMI des informations sûres sur ce qui reste sinon un angle mort. Ainsi, le conducteur qui circule dans un passage étroit sait à quelle distance du rebord il se trouve à droite également et à quoi ressemble le sol à cet endroit.

Les grandes roues de l’Audi Pikes Peak quattro en disent long sur ses qualités dynamiques. Les jantes à cinq branches avec double motif qui offrent la vision de deux étoiles superposées et les pneus au profil spécialement conçu pour la voiture par Goodyear mêlent à l’esthétique toute la fonctionnalité voulue.

Les roues PAX au format 295/770 R 560 A (ce qui correspond à un diamètre de jante extérieur de 20,6 pouces) préservent la maîtrise et la maniabilité de la voiture en cas de perte de pression. Les qualités de roulage en mode dégradé qui distinguent les pneus PAX permettent au conducteur de continuer à rouler sur environ 200 km à 80 km/h.

L’habitacle : pour se sentir bien et baigner dans une nouvelle atmosphère

L’intérieur et l’extérieur de l’Audi Pikes Peak quattro ont été conçus comme les deux volets complémentaires d’un tout harmonieux. L’habitacle répond ainsi au design sportif de la carrosserie. Ses matériaux nobles et le raffinement des finitions créent une atmosphère nouvelle pour un bien-être différent. Le brillant mat de l’aluminium brossé et les inserts de Tamo, une essence de frêne japonaise, créent une double note technique et sportive d’une part, naturelle et chaleureuse d’autre part. Le toit en verre baigne l’habitacle de lumière et offre aux occupants de la voiture une vision panoramique.

La planche de bord au dessin dynamique ne pèse pas dans l’habitacle et semble portée par les portières qui l’enserrent.

Sa silhouette claire se trouve prolongée et confirmée par les lignes et la position en hauteur adoptée par la console centrale qui ajoute au charme et à la sportivité de l’habitacle. La brillance du nouvel affichage laser tridimensionnel des cadrans assure une parfaite lisibilité des informations même en conditions difficiles.

Le volant sport multifonctions à trois branches est équipé de palettes commandant le passage de rapports de la boîte tiptronic, dont le conducteur peut jouer sans devoir lâcher le volant.

Le système airbag comporte deux caméras discrètement intégrées qui optimisent la sécurité des occupants en saisissant les moments où ils se trouvent hors position et en permettant d’adapter le déclenchement des sacs gonflables à cette situation le cas échéant.

Le couloir du levier-sélecteur et le MMI ont été agencés de façon ergonomique en fonction du conducteur. L’architecture asymétrique de la console centrale procure également un avantage au passager avant en dégageant à son intention un espace confortable où se trouvent deux porte-gobelets et un casier de rangement. L’accoudoir double abrite une glacière.

Tous les cadrans et visuels centraux de l’habitacle sont entourés d’un bandeau en aluminium poli et protégés par un verre transparent qui contribue à les mettre en valeur.

La console centrale s’étire telle une passerelle entre la planche de bord et l’extrémité des sièges avant. Une seconde console centrale escamotable placée entre les sièges individuels de la deuxième rangée souligne le caractère fonctionnel de l’Audi Pikes Peak quattro. Elle abrite différents éléments du système électronique d’infodivertissement ainsi qu’une glacière, des rangements et un porte-gobelet.

L’atmosphère de l’habitacle lui vient également de ses couleurs, un beige caribou qu’avive un ton de vert. L’assise des sièges bien profilés est recouverte d’un beau cuir nappa dans le coloris beige caribou sur lequel tranche le cuir vert Yukon de leur revers.

Fonctionnalité absolue des sièges

Les trois paires de sièges garnis de cuir de l’Audi Pikes Peak quattro permettent à six personnes de s’installer confortablement dans l’habitacle. Le choix d’une configuration 4+2 arrêté lors de la conception de la voiture répond au caractère premium de l’Audi Pikes Peak quattro : pas de places petit gabarit sur le tunnel de transmission, mais un équilibre réussi entre le luxe et la fonctionnalité.

Tous les fauteuils de l’Audi Pikes Peak quattro disposent de multiples réglages électriques. Les sièges de la deuxième rangée comportent en outre une fonction d’accès facilitant la montée des passagers arrière. Les sièges des rangées deux et trois se replient de telle sorte que leurs dossiers forment un plan continu prolongeant l’espace de chargement arrière, dont le volume peut ainsi atteindre étape par étape 1 950 litres, ce qui facilite considérablement tous les types de transport. Ce passage des sièges en position repliée est lui aussi assuré par une commande électrique et n’exige aucun effort.

Sur l’Audi Pikes Peak quattro, le système MMI n’est pas réservé aux seuls occupants des places avant. Les deux écrans escamotables de 173 mm x 130 mm logés dans les consoles du pavillon sont destinés au divertissement et à l’information des passagers installés au deuxième et au troisième rang. La console centrale arrière escamotable elle aussi intègre un lecteur de DVD et de MD (Mini Disk), son propre central MMI avec accès Internet ainsi que diverses connections USB et casque élargissant le champ des possibilités dont jouissent les passagers arrière.

Esthétique et fonctionnalité arrière

La hayon de l’Audi Pikes Peak quattro descend jusque sur les ailes afin de faciliter les opérations de chargement ou de déchargement. Son ouverture et sa fermeture se commandent électriquement via une télécommande. Pour les bagages à main, il suffit d’ouvrir la lunette arrière, qui constitue un panneau distinct, et de les placer commodément à l’intérieur.

Les deux sorties d’échappement doubles intégrées au pare-choc mettent la touche finale à la silhouette de la voiture – et à sa sonorité harmonieuse.

V8 biturbo à injection directe de 500 ch

Le huit cylindres biturbo en V de l’Audi RS 6 C5 (450 ch) a été retravaillé pour la circonstance et délivre sur l’Audi Pikes Peak quattro 500 ch (368 kW). Ce gain de puissance est dû pour une bonne part à la technologie FSI, l’injection directe d’essence, qui a déjà fait ses preuves sur les Audi victorieuses aux 24 Heures du Mans et dans la série américaine ALMS. L’A2 et l’A4 étaient déjà proposées de série animées par de puissants moteurs FSI.

Le V8 biturbo FSI de l’Audi Pikes Peak quattro impressionne par sa vigueur et sa puissance dans toutes les plages de régime. Il permet au concept car de passer de 0 à 100 km/h en 5,0 sec. Le limiteur électronique bride la vitesse maximale à 250 km/h. Les 630 Nm du couple maximal sont disponibles dès 2 000 tr/mn et sur une large plage de régimes pour un élan constant qui se prête aussi bien à la conduite sportive sur longs trajets qu’aux sorties en tout terrain.

Motricité assurée sur tout type de sol

Audi a bien entendu mis dans le berceau de cette étude aux multiples facettes ses compétences en matière de transmission intégrale permanente et son expérience de la suspension pneumatique adaptative. En effet, les techniciens avaient pour mission de concevoir un véhicule capable de maîtriser les terrains divers et les routes difficiles avec autant d’aisance qu’elle avalerait les rubans asphaltés.

Quelles que soient les circonstances, la transmission intégrale permanente quattro assure à l’Audi Pikes Peak une motricité et une stabilité routière optimales sur tout type de sol.

La répartition du couple est de 50/50 entre les deux essieux avec report variable de l’un à l’autre en cas de glissement.

Le différentiel autobloquant électronique EDS assure pour sa part la répartition du couple entre les deux roues d’un même essieu. Le contrôle de stabilité ESP aide le conducteur à maîtriser les situations précaires en plage limite. Comme toutes les Audi quattro, l’étude Pikes Peak fait état d’une motricité imparable sur tous les revêtements.

D’autre part, le correcteur d’assiette pneumatique dont la voiture est équipée aux deux trains préserve la hauteur de caisse demandée indépendamment du chargement. La totalité de la charge sur essieux est supportée par des coussins pneumatiques.

Un atout sécuritaire innovant : le « lane departure warning system »

Le conducteur dispose d’un assistant supplémentaire grâce au « lane departure warning system ». Un capteur optique saisit le marquage de la voie de circulation dans laquelle se trouve la voiture. Un buzzer et des vibrations communiquées au volant signale au conducteur toute tendance à déborder de sa file.

L’Audi Pikes Peak quattro est également équipée d’un système « adaptive cruise control » qui ajoute aux fonctions du régulateur de vitesse la tenue de la distance de sécurité.

Suspension pneumatique adaptative

L’Audi Pikes Peak quattro compte au rang de ses qualités particulières sa suspension pneumatique adaptative baptisée « adaptive air suspension ». Ce système Audi ajoute à la sportivité de l’Audi Pikes Peak une généreuse polyvalence : le conducteur peut sélectionner via le MMI une garde au sol maximale de 280 millimètres s’il parcourt un terrain difficile mais aussi un abaissement de la hauteur de caisse et du centre de gravité bienvenu s’il souhaite profiter d’un maximum d’aérodynamisme à vive allure.

A grande vitesse, le système adapte automatiquement la hauteur du châssis et la loi d’amortissement afin d’assurer une maximum de stabilité routière et de dynamisme.

L’esprit d’innovation Audi

L’étude Audi Pikes Peak quattro réunit les multiples qualités que l’on exigeait en 2003 d’une automobile : berline de voyage à l’esthétique sportive, tout-terrain puissant et véhicule sport et loisirs combinant le plaisir et l’émotion à la modularité pratique de son espace intérieur.

L’Audi Pikes Peak quattro illustre à son tour la passion de la technique depuis longtemps synonyme de la marque Audi. Transmission quattro, moteurs TDI, injection d’essence FSI, structure en aluminium Audi Space Frame : ces quelques exemples témoignent eux aussi de l’esprit d’innovation propre à Audi.

Le développement de nouveaux concepts automobiles est aussi pour Audi l’occasion de laisser derrière elle les limites de la tradition et ce, d’une façon qui lui est propre. Elle ne s’attache pas aux tendances ou aux modes éphémères, car l’objectif qu’elle vise est ailleurs : Audi ouvre la voie et ses concepts pionniers constituent autant d’étapes de l’histoire automobile. L’étude Audi Pikes Peak quattro en fournit une preuve supplémentaire.

Photos : 4Legend.com / Audi