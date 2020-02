DTM – Audi renouvelle ses 6 pilotes en 2020

Avec une équipe de pilotes inchangée, Audi lance le projet de «défense du titre» en DTM pour la saison de sport automobile 2020.

Après la saison de DTM la plus réussie de l’histoire de la société avec la victoire des trois titres de champion, douze victoires, douze pole positions, douze tours les plus rapides et 40 des 54 podiums possibles, la tâche du directeur Audi Motorsport – Dieter Gass – était assez simple : « Après une si belle saison, seule la célèbre devise peut s’appliquer : ne changez jamais d’équipe gagnante! De mon point de vue, l’année dernière, nous avions de loin l’équipe de pilotes la plus forte du DTM. C’est pourquoi je suis très heureux que nous puissions continuer à compter sur les mêmes six pilotes en 2020. »

Le fer de lance de la formation est le champion en titre du DTM René Rast (33 ans). Au cours de ses trois premières années en DTM, l’Allemand a remporté deux titres de champion, un titre de finaliste et 17 victoires avec Audi et est actuellement le pilote à battre en DTM.

Jamie Green (37 ans) compte également 17 victoires en DTM à son actif. Le Britannique aborde déjà sa 16ème saison de DTM. Avec 193 départs, il est le pilote le plus expérimenté de l’équipe.

L’Allemand Mike Rockenfeller (36 ans) est un autre champion DTM. Le vainqueur du Mans en 2010 et champion du DTM de 2013 a remporté jusqu’à présent six courses DTM – toutes avec Audi.

Nico Müller (27 ans) est également vainqueur de plusieurs courses DTM. Le Suisse a été le rival le plus dur de René Rast dans le combat pour le titre la saison dernière et a finalement décroché la deuxième place.

Le Néerlandais Robin Frijns (28 ans) a été plusieurs fois sur le podium lors de ses deux premières années en DTM avec Audi et a à peine raté sa première victoire en DTM au Nürburgring en 2019.

Loïc Duval (37 ans) complète l’alignement des pilotes d’usine Audi du DTM 2020. Le Français revient sur sa plus belle saison en DTM à ce jour, qu’il a couronnée d’une pole position et d’un podium dans la première course commune «Dream Race» du DTM et du SUPER GT à Fuji, Japon.

Les formations des trois équipes Audi Sport Abt Sportsline (Frijns / Müller), Phoenix (Duval / Rockenfeller) et Rosberg (Green / Rast) restent inchangées.

L’équipe belge WRT Team Audi Sport disputera à nouveau la saison 2020 avec deux voitures Audi RS 5 DTM. Avec Ed Jones (24 ans) des Émirats Arabes Unis et le Suisse Fabio Scherer (20 ans), WRT donne à nouveau une chance à deux jeunes pilotes en DTM.

La semaine prochaine, les pilotes Audi prépareront la nouvelle saison DTM sur l’île de Lanzarote. Du 16 au 18 mars 2020, des journées de test officielles sont prévues à Monza. Le DTM 2020 démarre les 25 et 26 avril à Zolder, en Belgique. Au total, dix événements avec 20 courses sont au calendrier. De nouveaux ajouts au calendrier sont les courses à Anderstorp (Suède), Saint-Pétersbourg (Russie) et Monza (Italie). D’autres sites sont Assen (Pays-Bas) et Brands Hatch (Grande-Bretagne) et quatre événements en Allemagne (Lausitzring, Norisring, Nürburgring et Hockenheim).

Le programme de sport automobile d’AUDI AG reste basé sur trois piliers : le DTM, la Formule E et les courses clients. Des moteurs turbo à quatre cylindres très efficaces avec une cylindrée de deux litres sont utilisés dans le DTM. Chez Audi, ces moteurs sont des moteurs à combustion importants dans le monde entier. Le DTM prévoit d’utiliser des systèmes hybrides rechargeables à partir de 2022. En combinaison avec des carburants innovants, tels que ceux testés avec succès par Audi lors de la finale du DTM 2019, le DTM montrera comment réduire les émissions de CO2 dans les moteurs à combustion.

Photos : Audi