Audi Tradition célèbre les 40 ans de l’Ur-quattro

En 2020, Audi Tradition participera à plus d’une douzaine d’événements nationaux et internationaux, célébrant ainsi un anniversaire particulièrement spécial. Il y a exactement 40 ans, la marque aux quatre anneaux a présenté l’Audi quattro (Ur-quattro) et, ce faisant, a fait son premier pas dans le segment haut de gamme. Les éléments traditionnels du calendrier des événements incluent le Goodwood Festival of Speed, les Classic Days à Schloss Dyck, l’Eifel Rallye à Daun et le Donau Classic, où des modèles quattro seront mis à l’honneur dans le cadre de cette année anniversaire spéciale.

Le programme des événements de cette année débutera au Bremen Classic Motorshow (31 janvier au 2 février 2020). Le département historique d’AUDI AG sera également présent lors de la GP Ice Race (1er et 2 février 2020) à Zell am See où une Audi quattro Rallye S1 fera des dérapages sur le lac gelé. Le grand point de départ du programme annuel est traditionnellement le salon des véhicules classiques « Techno Classica » à Essen (25 au 29 mars 2020). Audi Tradition sera présent dans le hall 4 du salon historique de l’automobile, où le thème d’Audi cette année sera « 40 ans de quattro – la transmission intégrale quotidienne ». Cette exposition se concentrera sur divers anciens modèles quattro.

Au Salon international de l’automobile de Genève, en mars 1980, un coupé sport à traction intégrale a fait sensation. L’Audi quattro a été le premier véhicule hautes performances à être proposé avec une transmission intégrale – un concept de système d’entraînement qui était auparavant réservé uniquement aux camions et aux véhicules tout-terrain. L’idée de cette voiture de tourisme à quatre roues motrices est née à l’hiver 1976/77 lors d’essais sur le tout-terrain VW Iltis qui était développé par Audi pour l’armée allemande. Les excellentes caractéristiques de conduite de ce véhicule hors route sur glace et dans la neige ont conduit les ingénieurs à l’idée d’installer le système de transmission intégrale de la VW Iltis dans une Audi 80 de série.

Les tests suivants ont été particulièrement impressionnants. Et le résultat a été une Audi Coupé sportive du nom de quattro. Sa puissance de 200 ch (147 kW) provenait d’une variante plus puissante du moteur turbo à cinq cylindres de 2,2 litres présenté à l’automne 1979.

L’Audi quattro a fait ses débuts en sport automobile au début de 1981 au Jänner Rallye en Autriche. La voiture à traction intégrale d’Ingolstadt a révolutionné la scène internationale du rallye et de la course à partir de ce moment.

Raison suffisante, donc, pour Audi Tradition de sortir certains de ses modèles historiques Audi quattro – versions rallye et routes – pour la saison des événements de cette année. Les événements classiques au programme d’Audi Tradition incluent le Goodwood Festival of Speed ​​en Angleterre (du 9 au 12 juillet), le Eifel Rallye Festival à Daun (du 23 au 25 juillet), les Classic Days au Schloss Dyck à Jüchen (du 31 juillet au 2 août), le Donau Classic (du 18 au 20 juin) à Ingolstadt et l’Heidelberg Historic (du 9 au 11 juillet) près de Neckarsulm, sans parler du salon Sachsen Classic sur le site historique de la société à Zwickau (du 13 au 15 août). La marque aux quatre anneaux sera également représentée au Rossfeld Hillclimb à Berchtesgaden (25 au 27 septembre), ainsi qu’au Audi RegioSprint à Ingolstadt (25 avril) et, pour la première fois, au Grand Prix historique de Copenhague (1er et 2 août). Des motos historiques et une Auto Union Typ C pourront être vues et entendues au Sachsenring Classic à Hohenstein-Ernstthal (du 8 au 10 mai). La saison sera complétée par les bourses de miniatures de l’Audi Forum Neckarsulm (8 novembre) et d’Ingolstadt (29 novembre).

Photos : Audi