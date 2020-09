Audi prête pour la deuxième manche de l’Intercontinental GT Challenge à Indianapolis

À peine une semaine après les 24 Heures du Nürburgring, l’Audi Sport customer racing a la prochaine date à son calendrier. Pour sa manche nord-américaine du 2 au 4 octobre 2020, l’Intercontinental GT Challenge fera ses débuts à Indianapolis, le temple de la vitesse chargé de traditions dans le sport automobile américain dans l’état de l’Indiana. L’expérimenté Belgian Team WRT de Vincent Vosse, qui a déjà remporté les courses des 24 heures du Nürburgring et de Spa ainsi que de nombreux titres de championnat, va coopérer pour la première fois avec le Team américain Hardpoint.

Dans la deuxième des quatre manches de l’Intercontinental GT Challenge mondial, Audi concentre ses forces sur une seule Audi R8 LMS GT3, qui est engagée par une équipe locale avec une équipe européenne. « Avec l’Audi Sport Team Hardpoint WRT, nous mettons également en œuvre l’idée de base de l’Intercontinental GT Challenge en Amérique, à savoir réaliser un programme international en coopération avec des équipes locales », déclare Chris Reinke, responsable de l’Audi Sport customer racing. « Le Team Hardpoint est un client dévoué qui, cette année, dans le championnat IMSA WeatherTech SportsCar et l’IMSA Michelin Pilot Challenge aux États-Unis s’appuie sur un modèle GT3 et un modèle GT4 chacun de la gamme de modèles de course client Audi Sport. WRT de Belgique coopère avec nous depuis dix ans et est l’une des meilleures équipes au monde. Ensemble, nous avons déjà célébré des victoires dans certaines des plus grandes courses d’endurance d’Europe, d’Asie et d’Australie. Nous avons donc une équipe puissante au départ. »

L’entrepreneur Rob Ferriol a fondé Team Hardpoint Motorsports en 2018 et, en tant que chef d’équipe et pilote. Il est impliqué dans les programmes des deux séries de courses IMSA. Son coéquipier est Spencer Pumpelly. Le pilote de course expérimenté, qui vit à Atlanta, est un grand nom de la course d’endurance aux États-Unis depuis deux décennies. Il a déjà remporté deux victoires de catégorie aux 24 Heures de Daytona et a disputé quatre fois les 24 Heures du Mans. Le pilote de 45 ans est l’un des trois pilotes dans le cockpit de l’Audi R8 LMS aux 8 Heures d’Indianapolis. Deux pilotes professionnels Audi Sport customer racing complètent la liste : Markus Winkelhock, quintuple vainqueur de la course des 24 heures et Mirko Bortolotti, qui est également un pilote d’endurance de haut niveau en tant qu’ancien vainqueur de la Blancpain GT Series Endurance Cup et deux fois vainqueur de la catégorie aux 24 heures de Daytona.

Ouvert en 1909, l’Indianapolis Motor Speedway est l’une des pistes de course les plus traditionnelles au monde et attire les fans du monde entier avec des courses ovales spectaculaires. Aux 8 Heures d’Indianapolis, un peloton de 22 voitures de course GT3 et GT4 s’affrontent sur une combinaison de 2,439 milles de piste ovale et intérieure. L’Intercontinental GT Challenge partage le week-end et le circuit d’Indianapolis avec l’IndyCar Series, si populaire aux États-Unis, qui organise ses 12ème et 13ème courses de la saison.

