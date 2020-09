Des Audi e-tron pour les joueurs de football du FC Bayern Munich

Grâce au partenariat avec Audi, le club de football FC Bayern München est le premier club de football international à avoir une flotte de voiture roulant à l’énergie électrique. Les stars du club vainqueur de la Ligue des champions ont reçu leurs modèles Audi e-tron à Munich le samedi 19 septembre 2020 et sont immédiatement prêtes à partir. Audi a déjà installé les bornes de recharge pour la flotte électrique sur le terrain d’entraînement du Bayern sur la Säbener Strasse.

En janvier 2020, le FC Bayern Munich et Audi avaient prolongé leur partenariat jusqu’en 2029 avant même l’expiration du précédent accord. Entre autres choses, l’agenda comprend la collaboration stratégique dans des concepts marketing innovants et l’électrification. Une étape importante a maintenant été franchie : la remise d’un total de 19 voitures Audi e-tron aux joueurs signifie que plus de la moitié de la flotte Audi du FC Bayern est électrifiée. En conséquence, le club réduit la consommation de sa flotte à moins de 95 grammes de CO2/km et apporte ainsi une contribution importante à la durabilité.

« Pour nous, la mobilité premium durable est au cœur de l’alignement stratégique d’Audi. Avec le FC Bayern, nous vivons le «Vorsprung» et en livrant 19 voitures Audi e-tron, nous envoyons un message en ligne avec notre chemin vers un avenir électrique », déclare Hildegard Wortmann, membre du conseil de direction d’AUDI AG en charge des ventes et du marketing. Elle a remis les nouvelles voitures de fonction avec sa collègue Sabine Maaßen, qui est responsable des ressources humaines et de l’organisation.

En raison du coronavirus, la remise du véhicule en 2020 n’a pas eu lieu sur l’Audi Piazza d’Ingolstadt. Ces dernières années, cet événement a toujours marqué un moment fort, surtout pour les enfants des employés Audi puisque les plus petits sont souvent les plus grands fans. Sabine Maaßen déclare : « Je suis heureuse qu’au moins une petite délégation de nos apprentis ait pu assister à la remise du véhicule de cette année au FC Bayern, car les marques fortes prospèrent sur la passion et le frisson – et, finalement, seuls les gens transforment les marques en des marques fortes. »

L’entraîneur Hansi Flick et les stars du Bayern autour du capitaine de l’équipe Manuel Neuer et du meilleur buteur Robert Lewandowski ont reçu leurs voitures au complexe d’entraînement Audi à l’aéroport de Munich. Immédiatement après une brève orientation sur les fonctionnalités numériques de l’e-tron, les vainqueurs de la Ligue des champions ont participé à une expérience de conduite Audi dans leurs nouveaux modèles. « Au cours de mon séjour au FC Bayern, j’ai également pu constater l’impressionnant développement technique de notre partenaire Audi », déclare Manuel Neuer. « Ma première Audi il y a dix ans était un Q7 TDI, maintenant je conduis une voiture électrique – c’est l’avenir. »

« C’est formidable que le FC Bayern, avec Audi, soit maintenant le premier club international roulant à l’énergie électrique », déclare Karl-Heinz Rummenigge, président du conseil d’administration du FC Bayern München AG, « L’électrification de notre flotte avec l’Audi e-tron et la mise à disposition de bornes de recharge sur nos terrains d’entraînement sont de bons exemples montrant que le partenariat entre Audi et le FC Bayern va bien au-delà du sponsoring sportif normal. »

Audi est partenaire du club de football allemand le plus titré depuis 2002 et la marque aux quatre anneaux est actionnaire du FC Bayern München AG depuis 2011. Après avoir remporté le championnat d’Allemagne, la Coupe DFB et la Ligue des champions, le FC Bayern a donné un coup de pied de la nouvelle saison lors d’une rencontre avec le FC Schalke 04 le vendredi 18 septembre 2020.

Photos : Audi