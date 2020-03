Audi Q2 2.0 TDI quattro personnalisée par des accessoires d’origine Audi

Afin de mettre en avant ses accessoires d’origine, Audi exposait à l’Audi Forum Ingolstadt une Audi Q2 2.0 TDI quattro S tronic équipée de différents éléments afin de la personnaliser autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, notamment via les décorations Rallye design.



Audi propose un catalogue de produits de personnalisation et d’accessoires en seconde monte afin d’équiper son Audi via des équipements utiles et individuels. Une Audi Q2 en blanc Glacier dotée du Pack offroad exposait de nombreux accessoires disponibles en concession.

Décorations Rallye design

L’intérieur de l’Audi Q2 peut être personnalisé par des accessoires Audi Original Zubehör (accessoires d’origine Audi) comme les décorations Rallye design en rouge, gris et noir. Ces éléments s’installent à différents endroits du Q2 : coque de rétroviseur intérieur (59 euros), entourage des poignées de portes (170 euros), poignées de porte (119 euros), habillage de la console centrale (295 euros), insert sur le tableau de bord (195 euros). Des couvre-pédales en aluminium et le repose-pieds sont proposés au prix de 95 euros.

Des accessoires de qualité

Un siège enfant Audi youngster plus Isofix est également disponible, protégeant efficacement un enfant (310 euros).

A l’extérieur, Audi propose des jantes en aluminium Latus à 5 branches en 19 pouces (8Jx19) (467 euros par jante), des bouchons de valves (21,50), des embouts d’échappement noir brillant (95 euros), un coffre de toit en noir brillant de 360 l (540 euros), des barres de toit (235 euros), les 4 anneaux et le « quattro » en autocollant gris mat (26 euros).

D’autres accessoires sont aussi proposés comme les tapis de sol tout temps en caoutchouc avant et arrière (42 & 32 euros), porte-manteau (32,50 euros), …

Photos : 4Legend.com