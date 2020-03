Ouverture des commandes de l’Audi S8 – A partir de 156 400 euros

La nouvelle Audi S8 TFSI est dorénavant commercialisée avec un moteur V8 biturbo de 571 ch et 800 Nm offrant de sérieuses performances comme le 0 à 100 km/h en 3,8 s et une vitesse de pointe de 250 km/h.de l’Audi S8 TFSI.

Le nouveau modèle sportif de la gamme A8 est dotée des dernières technologies développée par le constructeur aux quatre anneaux comme la conduite semi-autonome de niveau 2 et la suspension active prédictive « Audi AI » permettant de surélever ou abaisser chaque roue séparément via des déclencheurs électromécaniques. Pour la première fois, il est possible de contrôler activement l’assiette de carrosserie quelle que soit la situation de conduite, réduisant très fortement les roulis lors de l’accélération et du freinage.

Du côté des équipements, l’Audi S8 est richement dotée, tout en offrant des performances de premier plan.

L’Audi S8 est désormais disponible à la commande en concession Audi, un tarif débutant à 156 400 euros pour le marché français.

Photos : 4Legend.com