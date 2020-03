Des Audi RS 3 LMS aux couleurs des R8 victorieuses aux 24h du Mans 2000

Il y a 20 ans, lors de la 68ème édition des 24H du Mans en 2000, l’équipe Audi Sport Team Joest achevait 24 heures de course par un triplé victorieux et la première victoire sur le circuit manceau. Afin de célébrer cet anniversaire, Audi France va décorer des Audi RS 3 LMS aux mêmes couleurs pour l’Audi Driving Experience.

En 2000, l’équipe Audi Sport team Joest était engagée en catégorie LMP 900 au volant de 3 Audi R8 V8 3.6L Turbo. A la suite d’une course pleine de rebondissements, les trois Audi engagées ont terminé les 24 heures de course sur le podium : en 1ère place, l’Audi R8 n°8 pilotée par Frank Biela, Tom Kristensen et Emanuele Pirro; en 2ème place, l’Audi R8 n°9 pilotée par Laurent Aïello, Allan McNish et Stéphane Ortelli en 3ème place; l’Audi R8 n°7 pilotée par Christian Abt, Michele Alboreto et Rinaldo Capello.

Entre 1999 et 2016, Audi a géré sa propre écurie dans la catégorie des sport-prototypes, obtenant 13 victoires aux 24 Heures du Mans et plusieurs titres en American Le Mans Séries (ALMS). En 2016, Audi a annoncé son retrait du championnat du monde d’endurance WEC et a présenté, dans le cadre du salon Mondial de Paris, une évolution LMS de sa RS 3 destinée à participer au championnat du monde des voitures de tourisme WTCR.

L’Audi RS 3 LMS s’est rapidement imposée comme référence incontournable de la catégorie. Si la coque et les suspensions proviennent d’une Audi RS 3 berline de série, 60% des pièces qui composent l’Audi RS 3 LMS sont spécifiquement conçues pour répondre aux exigences de la course et du règlement WTCR.

Le fameux moteur 5 cylindres ainsi que la transmission intégrale quattro du modèle original ont ainsi fait place au bloc 4 cylindres 2 litres TFSI et à une transmission à double embrayage sur les seules roues avant. Avec un gain de poids frôlant les 300 kg, un moteur optimisé à 350 ch, des voies larges et un important travail sur les appendices aérodynamiques, l’Audi RS 3 LMS a déjà accroché à son solide palmarès les plus belles épreuves de la planète.

Les Audi RS 3 LMS de la flotte Audi driving experience arboreront les couleurs officielles des Audi R8 de 2000 tout au long de l’année 2020 lors des évènements prévus pour les clients myAudi sur différents circuits français.

Photos : Audi