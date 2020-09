Audi Q2 2021 – Un léger restylage pour le petit SUV

Il y a quatre ans, Audi dévoilait un véhicule pour un nouveau segment : l’Audi Q2, et rencontrait un énorme succès. Désormais, le SUV compact affiche encore plus clairement son caractère innovant avec un profil encore plus saisissant, de nouveaux phares extérieurs, de nouveaux services Audi connect et des systèmes d’aide à la conduite supplémentaires. L’Audi Q2 est un véritable accroche-regard, et maintenant il procure encore plus de plaisir à son volant.

Design extérieur : le principe des polygones

L’Audi Q2 est un véhicule polyvalent robuste parfait pour une utilisation quotidienne, mais également pour se faire plaisir, dont le caractère se reflète dans ses lignes de carrosserie : elles sont à la fois sportives, allongées et puissantes, les coins et les bords donnent au SUV compact une apparence confiante. Grâce à cette mise à jour, l’Audi Q2 est devenue plus longue de quelques millimètres, mesurant maintenant 4,21 mètres, tandis que la largeur (1,79 mètre) et la hauteur (1,54 mètre) sont restées les mêmes. Le coefficient de traînée de 0,31 (avec suspension sport) est une des meilleures valeurs du segment.

Les designers ont utilisé le motif du polygone à l’extrémité arrière, qui caractérisait déjà la ligne avant et l’épaule. Le pare-chocs a un diffuseur intégré avec de grands polygones à cinq côtés. L’avant a également été modifié, les surfaces sous les phares émergeant d’une manière plus frappante. La calandre Singleframe octogonale est légèrement plus basse, ce qui donne l’impression que la section avant est plus large. Son insert utilise également le motif polygonal. Sur les finitions Advanced et S Line des fentes étroites entre la calandre et le capot rappellent l’Audi Sport quattro, icône de la marque. Les grandes entrées d’air implicites apparaissent également encore plus expressives, en particulier sur la finition S Line.

À la demande du client : phares LED ou Matrix LED

Les phares à LED sont désormais de série sur l’Audi Q2, et les phares Matrix LED sont disponibles en option. Sept LED individuelles installées dans un module commun rendent les feux de route contrôlables de manière intelligente. Ils éclairent toujours la route de façon claire sans aveugler les autres usagers de la route. Dix diodes électroluminescentes installées derrière des composants optiques rhomboïdes génèrent le feu diurne, tandis que sept autres LED génèrent en plus le clignotant dynamique.

Pour les feux arrière, les clients peuvent choisir entre deux versions à LED, avec ou sans clignotants dynamiques. Les clignotants dynamiques arrière sont de série si l’option des phares Matrix LED est choisie. De plus, les phares et les feux arrière attirent l’attention sur la nouvelle Audi Q2 avec le séquencement de la lumière lorsque la voiture est verrouillée et déverrouillée.

La palette de couleurs du SUV compact est agrémentée de cinq nouvelles couleurs : le Vert Pomme célèbre sa première avec Audi, le Gris Manhattan, le Bleu Navarre le Gris Flèche et le Bleu Turbo sont des nouveautés sur l’Audi Q2. Les blades sont peints dans la couleur du véhicule ou conservés dans les tons noir, gris et argent, selon la finition choisie. Il existe trois versions pour les fixations de la partie inférieure de la carrosserie : noir piqué dans la version de base, Gris Manhattan dans la finition Advanced et couleur du véhicule sur la finition S Line.

Intérieur et équipements : nouvelle stratégie d’assemblage

L’intérieur spacieux de l’Audi Q2 peut accueillir cinq passagers. Le design intérieur fait écho au design extérieur. Les bouches d’aération et le pommeau du levier de vitesses, ou levier sélecteur de la S tronic, font peau neuve. Les clients Q2 peuvent commander l’intérieur S Line pour remplacer la variante de base, les deux versions intérieures peuvent également être combinées librement sur les trois variantes extérieures. Avec l’ensemble d’éclairage d’ambiance en option, la bande décorative du tableau de bord et les repose-genoux de la console centrale sont dotées d’un rétroéclairage élégant.

Un nouveau matériau est disponible, le microfibre Dinamica, et remplacera le matériau Alcantara. Audi a regroupé tous les tissus et toutes les couleurs dans huit packs, dont quatre sont affectés à l’intérieur de base, tandis que les quatre autres sont affectés à la finition intérieure S Line. Les équipements en option sont également regroupés dans des packs pour offrir une meilleure vue d’ensemble de la vaste gamme lors de la configuration. Qu’il s’agisse de climatisation, de confort, de fonction, d’intérieur, d’info-divertissement ou de systèmes d’assistance : tous les packs ont été compilés de manière à répondre aux souhaits des clients. Audi déploiera cette stratégie sur toutes les séries de modèles à l’avenir et les ajustera aux préférences respectives des principaux marchés mondiaux.

Les équipements en option comprennent des sièges sport avec des renforts latéraux, un siège passager avant réglable en hauteur, la climatisation automatique à deux zones et le chauffage d’appoint. Le coffre du SUV compact offre un volume inchangé de 405 litres, passant à 1050 litres lorsque la banquette arrière est rabattue. Un hayon électrique et un attelage de remorque sont disponibles en option.

Monde digital : commandes, affichages, info-divertissement et Audi connect

La gamme de commandes et d’affichage est également structurée en plusieurs niveaux. Elle va du combiné d’instruments analogiques et de la radio MMI plus avec DAB + au Virtual cockpit Audi avec un écran de 12,3 pouces et une navigation MMI plus avec un écran de 8,3 pouces. Il est commandé via un bouton-poussoir rotatif sur la console centrale du tunnel (MMI touch) ou via un système de commande vocale. Des modules tels que l’Audi phone box, qui est disponible en deux versions : avec et sans fonction de charge, complètent le programme d’options. Le Bang & Olufsen Premium Sound System, qui alimente 14 haut-parleurs d’une puissance de 705 watts, est unique sur le segment des petits SUV.

MMI navigation plus comprend un module LTE pour une transmission rapide des données et un point d’accès Wi-Fi que les passagers peuvent utiliser pour connecter leurs appareils mobiles. Le système d’info-divertissement haut de gamme introduit les services Audi connect dans l’Audi Q2, y compris les informations liées au trafic en temps réel. Les services d’appel et de service d’urgence Audi connect et Audi connect remote & control sont maintenant disponibles. Ils permettent au propriétaire de verrouiller le véhicule à distance ou de vérifier le niveau et l’autonomie de carburant, par exemple. Pour ce faire, le propriétaire peut utiliser l’application gratuite myAudi sur son smartphone. Les clients qui souhaitent désactiver le transfert de données peuvent activer le nouveau mode de confidentialité dans le système MMI.

Cinq puissants moteurs : trois moteurs TFSI et deux moteurs TDI

L’Audi Q2 est lancée sur le marché allemand avec un puissant moteur à essence : le 1.5 TFSI qui développe 150 ch (110 kW) et offre 250 Nm de couple. Selon le cycle NEDC, le moteur quatre cylindres raffiné ne consomme que 5,4 à 5,1 litres de carburant aux 100 kilomètres, ce qui correspond à des émissions de CO2 de 124 à 116 grammes de CO2 par kilomètre (NEDC). À faibles charges et régimes moteur, son système d’efficience, cylindre à la demande (COD), désactive temporairement les deuxième et troisième cylindres.

D’autres moteurs TDI et TFSI seront disponibles avant la fin de l’année. Tous les moteurs sont conformes à la nouvelle norme d’émissions Euro 6 AP et la technologie de double dosage des moteurs Diesel minimise les émissions de NOx. Deux convertisseurs catalytiques SCR fonctionnent ensemble : l’un est situé directement derrière le moteur et l’autre est installé dans le plancher du véhicule. Ils couvrent différentes situations de conduite et se complètent mutuellement.

L’Audi Q2 ​​avec le moteur 1.5 TFSI sort de la chaîne de montage avec une transmission manuelle à six rapports de série et avec le S tronic à sept rapports disponible en option. La transmission intégrale quattro est disponible sur certaines versions de motorisations. Son embrayage multidisque, qui transfère une partie ou la totalité du couple moteur aux roues arrière selon les besoins, appartient à une nouvelle génération. Il pèse environ un kilogramme de moins que son prédécesseur tout en offrant une efficacité accrue grâce à divers détails tels que les roulements et l’alimentation en huile.

Caractère du Q2 : sportif et agile

Même avec la finition standard, l’Audi Q2 est un SUV agile et compact. La direction progressive, qui devient de plus en plus directe à mesure que le mouvement de direction augmente, est de série. Elle augmente la maniabilité et la dynamique du véhicule lors des manœuvres et sur les routes sinueuses. Sur demande, Audi fournira une suspension sport qui abaisse la carrosserie de dix millimètres. Parallèlement, la suspension est disponible avec un contrôle d’amortissement, ce qui augmente encore la portée entre le confort et le dynamisme. Elle comprend le système de gestion dynamique Audi drive select, également disponible indépendamment.

La gamme de jantes et pneus commence par les formats 16 pouces et 205/60. En haut de la gamme, les jantes 19 pouces d’Audi Sport avec des pneus 235/40 R19. Trois nouveaux modèles de jantes complètent l’offre. Avec près de 15 centimètres de garde au sol, l’Audi Q2 est également à l’aise en tout-terrain, et la commande de stabilisation ESC dispose d’un mode tout-terrain intégré.

Catégorie supérieure : les systèmes d’assistance à la conduite

Les systèmes d’assistance du Q2 sont de catégorie supérieure. Le système Audi pre-sense front de série utilise un radar pour observer la zone devant la voiture afin d’éviter ou de réduire la gravité des accidents. L’avertissement de sortie de voie est également de série. Les systèmes optionnels sont divisés en packs « Drive », « Safety » et « Park ». Le pack d’assistance Park comprend une caméra de recul et le système de stationnement plus. L’aide au stationnement, qui peut diriger la voiture dans et hors des places de stationnement automatiquement, est maintenant disponible. Le pack d’assistance Sécurité comprend l’assistance latérale, l’assistance transversale arrière, et Audi pre-sense basic et le système arrière Audi pre-sense.

Le pack d’assistance Drive comprend un nouveau système haut de gamme, l’adaptive cruise assist, qui est disponible en combinaison avec MMI navigation plus, le virtual cockpit Audi et S tronic. Dans de nombreuses situations, le conducteur a la possibilité de laisser ce système prendre en charge en grande partie les tâches d’accélération, de décélération et de maintien dans la voie. Afin de maintenir le guidage latéral, le conducteur n’a qu’à toucher doucement le volant capacitif, qui fait partie du système, pour prouver qu’il y prête attention. L’adaptive cruise assist est actif à n’importe quelle vitesse. En combinaison avec la lecture des panneaux de signalisation grâce à la caméra, la voiture décélère automatiquement dans certaines situations, par exemple à l’approche des panneaux de signalisation. L’Audi Q2 ​​accélère dès qu’une vitesse plus élevée est à nouveau autorisée.

Prix & «edition one»

Les préventes de l’Audi Q2 sur le marché européen commenceront en septembre 2020. En Allemagne, les prix commenceront à environ 25 000 euros. Avec le moteur 1.5 TFSI de 150 ch, les prix du Q2 (consommation de carburant combinée en l / 100 km NEDC : 5,4–5,1 ; émissions de CO2 en cycle mixte en g / km NEDC : 124–116) commencent à 27 196,64 euros. Le lancement sur le marché sera accompagné du modèle spécial «edition one» avec un équipement exclusif. Il est disponible en Vert Pomme ou en Gris Flèche, avec un pare-chocs S Line, avec une finition de peinture contrastante grise et un grand becquet de bord de toit accentuant ses lignes. Les accessoires tels que les coques de rétroviseurs et les anneaux Audi sont peints en noir. Les phares Matrix à LED, les jantes 19 pouces d’Audi Sport et la suspension sport accentuent également son look.

À l’intérieur, l’Audi Q2 «edition one» présente l’intérieur S Line. Le pavillon est en tissu noir avec des surpiqûres contrastées gris roche ornant les revêtements en cuir artificiel des sièges sport, également noirs. Les entrées sont dotées de panneaux en aluminium rétroéclairés. Les pédales et les repose-pieds sont en acier inoxydable et le bord du volant sport en cuir est aplati en bas. Le pack d’éclairage d’ambiance plus et les bordures rétroéclairées complètent l’équipement.

Photos : Audi