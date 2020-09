Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 – Un nouveau pneu 4 saisons

Avec le lancement du Vector 4Seasons Gen-3, Goodyear présente le dernier-né de sa gamme de pneus toutes saisons. Ce pneu de dernière génération offre des performances améliorées sur neige, sur sol sec et mouill par rapport à son prédécesseur, le Vector 4Seasons Gen-2 lancé en 2015.

Un produit stratégique

Le segment des pneus toutes saisons est l’un de ceux qui connaissent la plus forte croissance dans l’industrie du pneu. Les consommateurs qui achètent des pneus toutes saisons recherchent une forte polyvalence et simplicité d’utilisation via trois caractéristiques principales : la sécurité dans toutes les conditions météorologiques, un excellent freinage et une bonne adhérence sur le mouillé et un excellent freinage sur le sec.

« Nos inventeurs et ingénieurs ont été confrontés à la tâche considérable d’améliorer le Vector 4Seasons Gen-2, un pneu toutes saisons qui a reçu plus de prix que toute autre marque. Nous sommes fiers d’avoir rendu le meilleur encore meilleur avec le Vector 4Seasons Gen-3 », a déclaré Mike Rytokoski, vice-président et directeur du marketing de Goodyear Europe.

De nouvelles technologies

Grâce à la technologie ‘Snow Grip’ de Goodyear, le pneu Vector 4Seasons Gen-3 offre une meilleure adhérence pour une meilleure tenue de route sur la neige. La grande quantité de lamelles au centre de la bande de roulement du pneu permet de mieux mordre la neige, améliorant la tenue de route sur la neige de 5 % par rapport à la génération précédente du pneu.

La technologie ‘Dry Handling’ fournit des blocs de bande de roulement et d’épaule solides qui réduisent la déformation du pneu lors de manœuvres lourdes. Cela permet un meilleur freinage sur le sec de 5 % par rapport à la génération précédente du pneu.

Le Vector 4Seasons Gen-3 maintient également l’excellent niveau de résistance à l’aquaplanage de son prédécesseur grâce à la technologie ‘Aqua Control’, qui utilise des rainures profondes et larges pour améliorer la dispersion de l’eau.

Disponibilité et dimensions

Commercialisé en avril 2020, le nouveau pneu Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 comptera 65 nouvelles dimensions qui seront progressivement introduites en 2020 et d’autres dimensions suivront en 2021 et 2022, allant du 14 au 19 pouces afin d’équiper de la petite citadine jusqu’au SUV (uniquement du 16 du 19 pouces) en passant par la grosse berline. Le pneu a également reçu un certain nombre d’homologations de première monte dont les Peugeot 2008/3008/5008, DS3 Crossback et DS7 Crossback. D’autres homologations pour d’autres constructeurs automobiles suivront d’ici fin 2020.

Photos – Vidéo : Goodyear