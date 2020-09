Porsche lance en Suisse la vente en ligne de véhicules

Depuis septembre 2020, les clients Porsche de Suisse ont la possibilité d’acheter directement en ligne des véhicules neufs et d’occasion. L’achat ou la location en leasing d’une Porsche peut donc s’effectuer à toute heure et en tout lieu. Pour le lancement de ce nouveau service, Porsche proposera en ligne plus de 300 véhicules dans toute la Suisse.

« À l’heure de la numérisation, les particuliers font de plus en plus d’achats en ligne, et ce, généralement en dehors des heures d’ouverture. C’est précisément à cette évolution que répond notre nouveau système de vente en ligne de véhicules », explique Michael Glinski, directeur général de Porsche Suisse. « L’aperçu convivial de nos offres actuelles ainsi que la possibilité d’acheter un véhicule à n’importe quel moment sont des aspects essentiels du succès du commerce en ligne. Nous sommes désormais en mesure d’offrir ces avantages à nos clients et, ce faisant, nous répondons aussi à une clientèle plus jeune et adepte du numérique. Enfin, soulignons qu’en offrant cette possibilité d’achat en ligne, nous créons un canal de vente supplémentaire pour nos concessionnaires et assurons ainsi la viabilité future de nos Centres Porsche en Suisse », a-t-il ajouté.

Les personnes intéressées peuvent accéder à la gamme des produits disponibles à l’adresse www.porsche.ch en cliquant sur « Acheter en ligne ». Elles y ont la possibilité de réserver le véhicule de leurs rêves et de choisir entre l’achat au comptant et le leasing. La commande et le versement des frais de réservation s’effectuent au moyen du Porsche ID, le compte utilisateur personnel des clients Porsche en ligne. Le Porsche ID sécurise et protège toutes les informations nécessaires et parfois sensibles telles que l’adresse, les coordonnées et les données de carte de crédit.

Une fois la réservation effectuée, les clients sont contactés par le Centre Porsche proposant le véhicule qu’ils ont choisi. Ce Centre Porsche est également leur partenaire contractuel. Lors de la conclusion du contrat, les frais de réservation déjà payés seront déduits du prix du véhicule. Comme le client peut procéder en ligne aux étapes essentielles de l’achat de son véhicule, la conclusion du contrat chez le concessionnaire en est d’autant plus facile et rapide.

Porsche a lancé ce canal de vente numérique en 2019 en Allemagne, son marché d’origine. L’Espagne et le Portugal ont suivi en juillet 2020. Avec la Suisse, c’est le quatrième marché mondial de la marque qui fait à présent l’objet de ce déploiement.

Photos : Porsche