Audi Q5 TFSI e quattro par ABT : 425 ch & 550 Nm

ABT Sportsline s’attaque pour la première fois à la préparation d’un véhicule hybride rechargeable. L’Audi Q5 55 TFSI e quattro s’attaque au SQ5 à moteur diesel en offrant plus d’agrément, de puissance, de couple et d’efficience.

Développant d’origine 367 ch (270 kW) et 500 Nm, l’Audi Q5 55 TFSI e quattro combine un moteur à essence à quatre cylindres de 252 ch (185 kW) et 370 Nm avec un moteur électrique. Grâce à la nouvelle amélioration des performances d’ABT Sportsline, le moteur à combustion atteint désormais 310 ch (228 kW) et 420 Nm. Lorsqu’il est combiné avec le moteur électrique, l’ensemble développe une puissance de 425 ch (313 kW) et un couple de 550 Nm.

« Pour nous, ce Q5 représente une véritable première. Néanmoins, ce SUV est notre premier véhicule hybride », explique Hans-Jürgen Abt, PDG d’ABT Sportsline.

Du point de vue de la conduite dynamique, le centre de gravité inférieur du Q5 hybride a un impact positif : la batterie est située en position basse et compense donc avec succès la conception haute du SUV. Pour le 50 TFSI e, la même mise à niveau des performances via le calculateur ABT Power est disponible. Le moteur à combustion identique est combiné avec un moteur électrique légèrement plus faible. Ainsi, la nouvelle puissance du système s’élève à 357 ch (263 kW) au lieu de 299 ch (229 kW), tandis que le couple maximal passe de 450 à 500 Nm.

Photos : ABT Sportsline