Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2020 – Ouverture de la saison à Zandvoort

Début réussi de la nouvelle saison de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup pour Graham Carroll et Sebastian Job : le duo britannique de l’équipe Red Bull Racing Esports a remporté samedi les deux premières courses de la saison 2020 sur le circuit de Zandvoort aux Pays-Bas. Carroll a triomphé dans la course de sprint de 15 minutes, Job a remporté la course principale d’une demi-heure. Alors que le champion de l’an dernier Joshua Rogers (VRS Coanda Simsport) a obtenu une place sur le podium dans la course principale, le pilote de Formule 1 Max Verstappen (Team Redline) a traversé le peloton à la onzième place. Au total, 40 Simracers ont concouru sur la plateforme de simulation iRacing en début de saison pour le Championnat Porsche Esports.

« Le départ de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup n’aurait pas pu mieux se passer. Deux courses jusqu’au dernier virage ont offert de nombreux duels et manœuvres de dépassement. De plus, le champ des pilotes est encore plus fort que l’an dernier. Les 20 premiers ont été séparés par seulement 0,27 seconde en qualifications. Cela souligne l’énorme densité de puissance de notre série », a résumé Marco Ujhasi, Manager Esports chez Porsche Motorsport.

La phase initiale pleine d’action de la course de sprint a été remportée par Carroll dans la Porsche 911 GT3 Cup virtuelle de 485 ch. Les poursuivants de Carroll étaient Tommy Østgaard (VRS Coanda Simsport) et Brian Lockwood (RaceKraft Esports). Mais le Britannique de 29 ans a conduit avec confiance sa première victoire en Esports Supercup.

« La joie de la première victoire est immense. Patrik Holzmann et Sebastian Job sont deux coéquipiers solides, ce qui vous motive naturellement. Nous voulons avoir le plus de succès possible cette année « , a déclaré Carroll.

Østgaard et Lockwood ont complété le podium. Le champion de l’an dernier, Joshua Rogers, a terminé quatrième devant Sebastian Job.

Dans la course principale, Carroll a subi la pression directe de Østgaard après le départ. Dans la deuxième minute de la course, le Norvégien a pris les devants et a pu se détacher du peloton. Le travail, qui est parti de la cinquième place, s’est frayé un chemin jusqu’à la deuxième place dans les dix premières minutes. En seulement quelques tours, le pilote Red Bull a réduit l’écart à Østgaard à moins d’une longueur de voiture. La scène décisive intervient à la 18ème minute : Job égalise avec Østgaard, les véhicules se touchent et le Britannique décide du duel lui-même. Østgaard a perdu plusieurs positions, tandis que Job a pu se détacher du terrain plus tard. Après 19 tours, le pilote de 20 ans a vu le drapeau à damier 2,2 secondes devant Carroll. Rogers a obtenu la troisième place sur le podium.

« C’est formidable de commencer la nouvelle saison avec une victoire. Je me prépare intensivement depuis quelques semaines et je suis heureux d’avoir pu me récompenser pour cela », a déclaré Job.

La star de Formule 1 Max Verstappen a fait ses débuts en tant que héros local dans la Porsche TAG Heuer Esports Supercup. La position 21 dans la course de sprint signifiait également le départ de la position 21 dans la course principale pour le débutant du Team Redline. Mais le pilote de 22 ans a convaincu sur la route de la côte néerlandaise de la mer du Nord avec une variété de manœuvres de dépassement. Au final, Verstappen a atteint la onzième place.

Le deuxième événement de la saison est déjà au programme de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup samedi prochain (9 mai 2020). Ensuite, c’est l’heure de la coupe monomarque numérique unique sur le circuit espagnol de Barcelone en Catalogne. Le parcours de Montmeló au nord de Barcelone est composé de combinaisons de courbes longues et étroites et offre ainsi un tracé d’itinéraires variés.

Résultats

Zandvoort, course de sprint

1. Graham Carroll (GB / Red Bull Racing Esports)

2. Tommy Østgaard (N / VRS Coanda Simsport)

3. Brian Lockwood (États-Unis / RaceKraft Esports)

4. Joshua Rogers (AUS / VRS Coanda Simsport)

5. Sebastian Job (GB / Red Bull Racing Esports)

Zandvoort, course principale

1. Sebastian Job (GB / Red Bull Racing Esports)

2. Graham Carroll (GB / Red Bull Racing Esports)

3. Joshua Rogers (AUS / VRS Coanda Simsport)

4. Tommy Østgaard (N / VRS Coanda Simsport)

5. Brian Lockwood (États-Unis / RaceKraft Esports)