Audi Q7 45 TFSI quattro – Un modèle d’entrée de gamme avec un 2.0 TFSI de 252 ch

Audi lance un nouveau modèle destiné à certains marchés comme l’Amérique du Nord (États-Unis et Canada), l’Asie dont la Chine, l’Inde et certains États arabes du Golfe dont les Émirats Arabes Unis : l’Audi Q7 45 TFSI quattro motorisé par un 4 cylindres 2,0 l TFSI développant 252 ch (185 kW).

Performances

Audi élargit la gamme essence de la version restylée du Q7 avec une variante d’entrée de gamme, se positionnant sour le Q7 55 TFSI quattro développant 340 ch via son moteur 3,0 l V6.

L’Audi Q7 avec moteur à quatre cylindres de 2,0 litres développe 252 ch (185 kW) et 370 Nm. Le gros SUV d’Audi accélère de 0 à 100 km/h en 6,9 secondes. Sa vitesse maximale est de 234 km/h.

La transmission intégrale quattro de série offre précision et maniabilité dynamique grâce à une répartition active du couple sur les deux essieux.

L’Audi Q7 45 TFSI quattro est associée à une transmission Tiptronic à huit rapports. Ses huit vitesses offrent des changements de rapports rapides et en douceur.

Une gamme complète des derniers systèmes d’aide à la conduite d’Audi introduits sur l’A8 de dernière génération est disponible.

Design extérieur et intérieur

La nouvelle grande calandre octogonale Singleframe avec six lattes verticales en chrome donne au SUV une allure imposante. Les phares à LED de série couplés au feux arrière aussi à LED sont de série alors que les clignotants dynamiques ou les phares à LED à matrice HD sont en option.

Le SUV est équipé de série de jantes de 19 pouces à 5 branches chaussées de pneus été et des pneus toutes saisons sur jantes de 20 pouces à 5 rayons en option.

L’intérieur du Q7 suit le design défini par l’Audi Q8. L’architecture du cockpit s’harmonise avec le nouvel écran tactile MMI touch response. Une bande d’aération couvre la largeur du tableau de bord, soulignée par des éléments de décoration noirs et des incrustations presque ininterrompues.

Le Q7 offre une climatisation automatique à trois zones de série, ou un toit ouvrant panoramique à quatre zones avec pare-soleil électrique.

L’Audi Q7 intègre des technologies de référence, notamment la navigation MMI avec le système MMI touch response (écrans de 10,1 pouces en haut et 8,6 pouces en-dessous), une interface pour smartphone Audi qui fournit une intégration Apple CarPlay et Google Android Auto pour les appareils compatibles et un support téléphone Audi qui connecte le smartphone compatible à l’antenne du véhicule et peut charger un téléphone par induction.

Le cockpit virtuel Audi est également de série, ce qui contribue à améliorer l’expérience d’infodivertissement et de navigation grâce aux images Google Earth ou aux plans de ville 3D via la 4G LTE (selon le réseau et la couverture).

Ce modèle n’est pas à ce jour disponible en Europe.

Photos : Audi