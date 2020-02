Bugatti Veyron Barchetta, Bugatti W16, Bugatti Pebble : Trois concept cars de 2015 qui n’ont jamais vu le jour

Bugatti a toujours songé à élargir sa gamme de véhicules. C’est dans cette optique que trois concept cars ont été réalisés virtuellement en 2015 mais qui n’ont jamais vu la lumière du jour : Bugatti W16, Bugatti Pebble surnommée Atlantic, Bugatti Veyron Barchetta. Nous vous les dévoilons en avant-première.

Avant toute chose, nous précisons que ces photos et vidéos proviennent bien de Bugatti qui nous les a mises à disposition. Ces trois concept cars ne sont pas présentés officiellement par le constructeur français basé à Molsheim et ils n’existent pas dans la réalité.

Ces trois véhicules sont des études virtuelles qui n’ont jamais vu le jour. Elles avaient pour objectif de réfléchir à une deuxième gamme de modèles qui a toujours existé chez Bugatti (au-delà des modèles EB112 et 16C Galibier) et pas seulement dans les années 1920 et 1930. Aucun autre lien avec le présent ou l’avenir n’existe. Avec l’arrivée de Stephan Winkelmann à la tête de Bugatti Automobiles SAS au 1er janvier 2018, de nouveaux modèles en série limitée et plus exclusifs ont fait leur apparition comme la Divo, La Voiture Noire ou la Centodieci.

Son prédécesseur, Wolfgang Dürheimer, n’avait pas la même stratégie de développement de nouveaux modèles. Mais des études avaient été organisées pour voir les possibilités.

Bugatti Veyron Barchetta de 2015

Ce premier concept se base sur la Bugatti Veyron, dont la production a débuté au milieu des années 2000. Le 450ème et dernier modèle produit de la Veyron est sorti de la Manufacture Bugatti en 2015, quelques mois après la réalisation virtuelle de ce concept basé sur la Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse.

L’idée était d’offrir une version entièrement découvrable de type barquette qui était assez inédite à l’époque. L’équipe de design Bugatti, dirigée par Achim Anscheidt, a imaginé la Bugatti Veyron Barchetta.

Vu que la base est la Veyron, le moteur est identique : le W16 à quatre turbocompresseurs développant 1 200 ch (883 kW).

La première Bugatti de l’ère Volkswagen a mis 10 ans à se vendre et à être produite. Ce modèle exclusif a été décliné en différentes versions et la version Barchetta était une éventualité, adoptant un design avant-gardiste, avec quelques traits de design se retrouvant sur la Divo comme les phares.

Mais pour une question de coûts élevés de production, Bugatti a tiré un trait dessus. Ce qui est assez dommage, la voiture étant assez réussie. Cela peut laisser présager qu’une Chiron Barchetta pourrait voir le jour : non, car la conception de la Chiron ne le permet pas et comme indiqué en début d’article, ces concepts ne reflètent pas le futur de Bugatti.

Bugatti Pebble / Atlantic de 2015

La Bugatti Type 57 Atlantic est l’un des véhicules les plus emblématiques de l’histoire de Bugatti avec sa carrosserie en 2 parties rivetées et ses lignes élégantes. Le constructeur français de supercars avait imaginé une interprétation moderne de cette voiture, afin de la présenter au Concours d’élégance de Pebble Beach 2015. Mais suite au scandale du Dieselgate du Groupe Volkswagen, ce projet a été abandonné. Elle était d’ailleurs baptisée Atlantic en interne, son nom se retrouvant sur les seuils de portes.

Sa conception était très avancée avec des images 3D très réalistes et détaillées montrant le concept car sous toutes les coutures.

Après plus d’un an de conception, Bugatti avait envisagé de faire un coupé haut de gamme doté d’un moteur V8 biturbo de 4,0 l placé à l’avant, dont la puissance aurait été transmise aux 4 roues motrices.

Une autre version entièrement électrique dotée de 4 moteurs électriques (un par roue) avec une transmission permanente était aussi dans les cartons. Le concept Bugatti Atlantic se voulait plus « entrée de gamme » et plus raisonnable que la Veyron ou la Chiron.

Deux types de carrosseries élégantes ont été imaginées : un coupé aux portes en élytres avec un gros hayon de coffre et une version roadster. On retrouve une épine dorsale chromée rendant hommage à l’Atlantic.

A l’intérieur, l’habitacle est très élégant et premium avec des matériaux de grande qualité. Certains éléments ont d’ailleurs été repris dans la Chiron comme le volant ou la console centrale flottante. Un écran tactile similaire à celui de la Porsche 918 Spyder voir des McLaren permet d’offrir toutes les informations comme la navigation, le réglage de la climatisation et certains éléments du véhicule.

Contrairement aux Veyron et aux Chiron, la Bugatti Pebble 2015 offre un vaste coffre habillé de carbone et de cuir, permettant de loger 4 grandes valises Bugatti en cuir réalisées sur mesure pour ce concept.

Ce mosdèle semblait très proche d’être produit, vu les innombrables détails.

Bugatti W16 de 2015

Le troisième et dernier concept Bugatti est la W16 qui est également un élégant coupé GT à 2 places, dont le moteur W16 à quatre turbocompresseurs est placé à l’avant et visible à travers le capot via une découpe spécifique. La Bugatti W16 de 2015 aurait pu être une digne héritière du concept Bugatti 16C Galibier avec la position avant du moteur W16.



La mise en avant et la disposition extérieure des couvre-culasses permet un meilleur refroidissement du moteur tout en apportant une touche de design supplémentaire. Comme c’est la cas sur les Bugatti modernes, la transmission intégrale est également présente.

Son design fait fortement penser à la Bugatti La Voiture Noire, même si la disposition du moteur est différente.

Au final, ces trois concepts n’ont pas vu la lumière du jour mais nous pouvons en profiter en photo et en vidéo pour notre plus grand plaisir. Merci à Bugatti pour ce cadeau.

Photos / Vidéos : Bugatti