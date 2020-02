Porsche Turbo Charging – Ouverture du parc de recharge rapide le plus puissant d’Europe à Leipzig

Porsche Leipzig étend l’infrastructure de recharge pour les véhicules électriques dans le centre de l’Allemagne avec un nouveau parc de recharge appelé Porsche Turbo Charging.

La capacité totale de l’installation de Saxe, qui comprend six points de recharge rapide internes, est de sept mégawatts. Cela signifie que Porsche Leipzig possède actuellement le parc de recharge rapide le plus puissant d’Europe, qui fonctionne entièrement avec de l’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables.

Douze bornes de recharge rapide de 350 kW (courant continu) et quatre bornes de recharge de 22 kW (courant alternatif) sont désormais opérationnelles au sein du centre clients Porsche à Leipzig, fonctionnant 7 jours sur 7, 24h/24 et pour les clients de toutes marques de véhicules. Lors d’une phase pilote qui se poursuit jusqu’à fin mars 2020, la recharge rapide sera gratuite pour tous les utilisateurs. Après cela, le paiement sera effectué à l’aide des cartes de paiement standard des fournisseurs de mobilité, selon leurs conditions respectives.

« Le nouveau parc de recharge entre les autoroutes A9, A14 et A38 va considérablement enrichir l’infrastructure de recharge dans le centre de l’Allemagne. Les véhicules électriques et hybrides de toutes les marques sont les bienvenus », a déclaré Gerd Rupp, président du directoire de Porsche Leipzig GmbH. « Nous sommes ravis qu’avec le nouveau parc de recharge, nous puissions offrir une option de recharge attrayante aux propriétaires de véhicules électriques à Leipzig et dans les environs, ainsi qu’aux passagers en transit. »

Le point de charge rapide Porsche Turbo Charging a été développé par Porsche Engineering et établit de nouvelles normes en termes de temps de charge : selon le modèle du véhicule, jusqu’à 100 kilomètres peuvent être rechargés en seulement cinq minutes. Tous les véhicules équipés d’une connexion dite de système de charge combiné (CCS2) peuvent utiliser la fonction de charge rapide. Les visiteurs qui souhaitent recharger leur véhicule chez Porsche peuvent se rendre à la borne de recharge du centre client via la porte d’entrée visiteurs de la Porschestrasse près de la sortie d’autoroute Leipzig-Nord.

La convivialité du parc de recharge est remarquable : pendant les temps d’attente, les clients en charge peuvent utiliser les services du Porsche Customer Center, y compris une exposition de véhicules historiques et une boutique. Ils peuvent également réserver une gamme d’expériences de conduite disponibles sur le circuit de Leipzig.

« Nous adapterons ces offres encore plus étroitement à l’avenir à nos clients de recharge », explique Jens Walther, responsable des ventes et du marketing chez Porsche Leipzig. « Nous voulons faire de la recharge électrique de Porsche une expérience. »

L’usine Porsche de Leipzig se prépare actuellement à la mobilité électrique. Entre autres choses, un nouvel atelier de carrosserie pour la prochaine génération de Macan est en cours de construction dans l’usine, qui sortira de la chaîne de production en tant que série de modèles purement électriques. Les entraînements électriques jouent déjà un rôle à Leipzig : les modèles hybrides Panamera y sont produits et les clients du Taycan peuvent récupérer leur voiture en personne à Leipzig et profiter d’un enseignement sur mesure sur le circuit certifié FIA.

Le 19 février 2020, le premier client a récupéré son Taycan Turbo à l’usine de Leipzig – démarrant ainsi officiellement l’expérience de récupération du Taycan à Leipzig.

Photos : Porsche