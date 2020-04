Audi R8 Spyder V10 biturbo de 925 ch par Hennessey Performance

Le préparateur américain Hennessey Performance, principalement spécialisé dans l’augmentation des performances de véhicules américains, s’est lancé dans un projet concernant la supercar de la marque aux quatre anneaux en lui ajoutant 2 turbos. L’Audi R8 V10 Spyder quattro revue et corrigée pour être utilisable au quotidien développe une puissance de 925 ch (680 kW).

N’allez pas imaginer que cette préparation est barbare et loin d’être fiable. Hennessey Performance offre à ses clients des préparations maitrisées et garanties en utilisant quasiment tous les éléments d’origine. C’est notamment le cas avec cette Audi R8 Spyder.



Un kit spécifique pour le moteur V10 (le même que sur la Lamborghini Huracán) a été développé : le HPE 900. Il comprend deux turbos Precision, un système d’admission d’air à haut débit, des tuyaux d’admission doubles, des soupapes de purge doubles, des tuyaux de descente turbo en acier inoxydable avec revêtement thermique et une multitude de composants et d’extensions supplémentaires.

La puissance passe de 610 ch à 925 ch (680 kW). 6 PSI de boost ont été appliqués au R8 Spyder. Le moteur, le système de carburant et la transmission sont également d’origine. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 2,6 secondes.

Le pack Hennessey HPE900 Twin Turbo est disponible pour tous les véhicules Audi R8 V10 et V10 Plus ainsi que pour les Lamborghini Huracán, Huracán Performante et Huracán Evo à moteur V10.

Hennessey Performance propose également une garantie sur sa préparation : 12 000 miles (19 312 km) / un an. Comptez environ 73 100 euros (79 500 dollars) pour cette préparation.

Photos / Vidéos : Hennessey Performance