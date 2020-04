Porsche Canada offre son assistance routière au personnel de santé

En pleine crise du coronavirus, Porsche Cars Canada a annoncé l’extension de ses services d’assistance routière pour inclure les quelque 235 000 travailleurs de première ligne des hôpitaux de l’Ontario, dans l’intérêt des médecins, des infirmières et des inhalothérapeutes, jusqu’au 31 mai 2020. Le but de ce programme est destiné à aider ceux qui peuvent être confrontés à un événement routier, quel que soit la marque du véhicule qu’ils conduisent.

« Le monde connaît l’une des pires crises de santé publique de son histoire et nous sommes heureux d’offrir un geste pour que les précieux travailleurs de première ligne se déplacent de la manière la plus sécuritaire possible », a déclaré Marc Ouayoun, PDG de Porsche Cars Canada. « Nous reconnaissons leurs contributions extraordinaires et pensons que contribuer aux problèmes de transport durant cette période pendant qu’ils travaillent à la sécurité et au bien-être des Ontariens est notre façon de contribuer au bien commun. »

Pour être admissibles, les personnes qui téléphonent au 1-800-PORSCHE doivent simplement s’identifier en présentant leur pièce d’identité délivrée par l’hôpital de l’Ontario entre le 15 avril et le 31 mai 2020. Les services rendus dans le cadre du programme d’assistance routière Porsche comprennent les services suivants : remorquage, démarrage suite à une panne de batterie, crevaison et livraison de carburant d’urgence.

Photo : Porsche