Bar Horch’s – Un bar sur le Patrimoine Audi à l’hôtel Mercure de Chemnitz

Lors d’un déplacement à Chemnitz, à l’Est de l’Allemagne, proche de Zwickau, berceau des marques Horch et Audi, j’ai découvert au sein de l’hôtel Mercure le bar Horch’s qui a pour thème l’histoire de la marque Audi via les 4 marques formant Auto Union : Horch, Audi, DKW et Wanderer mais aussi Sachsenring ayant fabriqué la Trabant.

Ce bar d’hôtel expose un certain nombre de documents et d’objets en rapport avec le passé de la marque Audi et naturellement de la marque Horch, à l’origine de la création d’Audi en 1909.

Proche de la réception, les clients peuvent y prendre un verre dans un cadre agréable et luxueux. Des canapés bien rembourrés et confortables accueillent les clients dans une ambiance feutrée.

Au mur, des peintures représentent 4 modèles des quatre marques du groupe Auto Union, formant ainsi les quatre anneaux apparus en 1932.

A côté de la réception de l’hôtel se trouvent plusieurs vitrines abritant diverses miniatures Horch, Audi, Wanderer et DKW.

Chemnitz se trouve dans une région allemande connue pour son passé automobile et industriel, qui a fêté il y a quelques années son centenaire. Audi y a une place très importante comme la Trabant.

La firme Auto Union était à l’époque basée à Chemnitz. L’hôtel a ainsi souhaité rendre hommage au passé du constructeur.

Sur un autre mur, on peut découvrir l’histoire des 4 marques et notamment l’histoire automobile dans cette région, qui était dans le passé derrière le rideau de fer, dans l’ancienne RDA.

Dans un coin, un kiosque aux couleurs de DKW permet de proposer aux clients des journaux. Tout est fait pour mettre en avant cet héritage.

Enfin, une grande vitrine expose certains documents comme une action Auto Union, des miniatures et d’autres objets à l’effigie d’Auto Union.

Si vous passez dans la région, n’hésitez pas à vous arrêter dans cet hôtel.

Photos : 4Lgend.com