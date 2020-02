Audi RS 4 Avant Bronze Edition – Une édition limitée exclusive de 25 exemplaires

Construite pour la discrétion avec sa peinture gris Vésuve et ses détails noirs, mais aussi avec ses superbes jantes de 20 pouces en bronze, la nouvelle Audi RS 4 Avant Bronze Edition est une voiture de contrastes. Limité à seulement 25 exemplaires au Royaume-Uni, ce modèle RS 4 est disponible sur commande au prix de 82 395 £, avec une riche dotation d’équipements de série.

Récemment restylé fin 2019, le RS 4 Avant B9 adopte les derniers éléments de design d’Audi et adopte le nouveau système d’exploitation tactile avancé MMI Touch.

Cette série limitée se différencie par sa peinture Audi exclusive et ses jantes au coloris spécifique qui distinguent RS 4 Avant Bronze Edition. Un certain nombre de détails clés aident à compléter son apparence. A l’avant, les éléments extérieurs – d’habitude chromés – sont en noir brillant, qui sont complétés d’un spoiler en carbone mat. De profil, les barres de toit et les encadrements de fenêtre noirs ainsi que les coques de rétroviseurs en carbone mat contribuent également à assombrir l’ambiance, tout comme un diffuseur en carbone mat avec un insert noir brillant à l’arrière.

Ce véhicule à la fois discret et sportif est également souligné par le système d’échappement sport RS, qui est une autre caractéristique supplémentaire du modèle Bronze Edition qui remplace les deux sorties d’échappement chromées ovales RS avec des équivalents noirs, et amplifie également la sonorité par le moteur 2,9 l V6 biturbo développant 450 ch et 600 Nm. Le 0 à 100 km/h est atteint en 4,1 s et la vitesse maximale est de 250 km/h. Le V6 à haut rendement impressionne non seulement par ses performances élevées mais aussi par son haut niveau d’efficience. Dans le nouveau cycle de conduite WLTP, la consommation moyenne est de 7,84 l/100 km, ce qui correspond à 211 grammes de CO2 par kilomètre.

La puissance du 2.9 TFSI est transmise au système de transmission intégrale permanente quattro via une transmission tiptronic à huit rapports qui, en conduite régulière, délivre 60% du couple à l’essieu arrière et 40% à l’avant via un différentiel central purement mécanique. La puissance peut être délivrée à l’avant jusqu’à 70% ou jusqu’à 85% à l’arrière dans des situations de conduite plus exigeantes, au cours desquelles le contrôle de couple sélectif des roues intervient également, freinant très légèrement les roues à l’intérieur du virage pour donner à la voiture une poussée de soutien dans le virage et confère une sensation précise, agile et neutre. Le différentiel sport quattro de série avec réglage spécifique RS améliore également la réponse dynamique dans les virages en répartissant le couple entre les roues arrière de manière active et ciblée.

À l’intérieur, les sièges super sport en cuir Nappa fin noir se démarquent par des coutures contrastantes en bronze. Ce modèle en édition limitée comprend également des éléments en cuir Nappa fin supplémentaires sur les côtés de la console centrale et sur les accoudoirs, qui sont également garnis de surpiqûres en bronze, tout comme le volant sport en cuir et le soufflet de levier de vitesses. Les éléments en carbone mat sont également présents à l’intérieur, se mariant parfaitement avec le cuir surpiqué.

L’Audi RS 4 Avant Bronze Edition intègre également quelques fonctionnalités supplémentaires utiles, ainsi que certains éléments de luxe, dans le cadre de son pack confort et son pack Sound. Cela inclut le Advanced Key system, qui permet au détenteur de la clé de déverrouiller et d’ouvrir la voiture en manipulant simplement chaque poignée de porte sans avoir besoin d’avoir la clé en main, et apporte également une ouverture mains libres électrique pour le hayon électrique, permettant l’accès à jusqu’à 1 495 litres d’espace de bagages en touchant simplement un pied sur un capteur monté dans le dessous du pare-chocs arrière. Cette série limitée anglaise ajoute également une caméra à 360 degrés qui utilise des objectifs grand angle pour capter tout le périmètre de la voiture et offre une fonction « vol d’oiseau », ainsi qu’un éclairage intérieur LED étendu qui peut baigner l’intérieur dans une variété de couleurs configurables via le MMI. Dernier point mais non des moindres, elle apporte une mise à niveau à l’audio Bang & Olufsen offrant une puissance de 755 watts via 19 haut-parleurs.

La liste des équipements de série comprend également les phares LED Matrix, le MMI Navigation Plus, les sièges avant massant, l’Audi Virtual Cockpit avec des écrans spécifiques RS et la recharge des smartphone sans fil via l’Audi Phonebox.

L’écran tactile MMI de 10,1 pouces est le centre névralgique de l’habitacle de la dernière génération de l’Audi RS 4. Incliné légèrement vers le conducteur, l’écran tactile fournit un retour acoustique et reprend les fonctions du bouton-poussoir rotatif précédent sur la console centrale. Le conducteur peut utiliser le moniteur RS pour afficher un aperçu des températures des composants du système d’entraînement, des forces g maximales et des informations concernant les pressions et les températures des pneus. Dans le cockpit virtuel Audi, les écrans RS spéciaux fournissent des informations sur la pression des pneus, le couple, la puissance, la température de l’huile moteur, les temps au tour, les mesures d’accélération et les forces g. Un affichage de lumière de changement de vitesse est également inclus pour inviter le conducteur à passer à la vitesse supérieure lorsque la limite de régime est atteinte.

L’édition limitée RS 4 Avant Bronze Edition étend temporairement la dernière famille britannique RS 4 à quatre membres : RS 4 Avant « standard », RS 4 Avant Carbon Black et RS 4 Avant Vorsprung, chacune offrant une interprétation légèrement différente selon les attentes des clients.

Dans l’édition RS 4 Avant Bronze, comme ses homologues de série et Carbon Black, l’agilité est possible grâce à une suspension RS sophistiquée à cinq bras avant et arrière spécifique qui permet l’absorption optimale des forces longitudinales et latérales. Le conducteur peut personnaliser l’expérience de conduite en fonction du système de conduite dynamique Audi drive select de série, qui propose désormais cinq profils : confort, auto, dynamique et les nouveaux modes RS1 et RS2 personnalisables. Les nouveaux modes RS sont facilement accessibles via les boutons montés sur le volant, ce qui permet au conducteur de régler la voiture plus facilement que jamais en fonction de son humeur ou de son itinéraire.

