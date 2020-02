Le pneu Kumho Crugen Premium KL33 en première monte sur l’Audi Q5

Audi a homologué le pneu été Crugen Premium KL33 du fabricant coréen Kumho Tire afin de le monter en première monte sur l’Audi Q5, le SUV le plus vendu du constructeur automobile allemand.

Très apprécié en Corée et dans le monde, le pneu Kumho Crugen Premium KL33 est le pneu SUV le plus vendu. La gamme Crugen est développée en réponse à l’émergence des SUV urbains. Optimisé pour un style de conduite dynamique des SUV hautes performances, le Crugen offre une excellente tenue de route et un très bon freinage ainsi qu’une excellente stabilité à haute vitesse.

Reconnu comme un pneu SUV standard sur le marché, le Kumho Crugen Premium offre un silence et un confort dignes des berlines haut de gamme. Le mélange de gomme silice qui compose le pneu augmente l’économie en carburant et garantit une expérience de conduite silencieuse et confortable. Le motif de sa bande de roulement est conçu pour améliorer la stabilité de conduite et la résistance aux abrasions. De plus, le semi-moletage (une technique qui place un motif sur la surface du bloc pour éviter de glisser), les blocs 3D et quatre larges rainures permettent une conduite en toute sécurité sur les routes humides.

L’Audi Q5 de second génération est fabriquée au Mexique pour le marché mondial et est équipée de pneus fabriqués dans l’usine de Kumho en Géorgie (aux États-Unis), portant le marque A0 du constructeur bavarois.

« L’équipement d’origine de l’Audi Q5 aussi bien que l’utilisation à grande échelle des pneus Kumho témoignent de notre qualité et de notre excellence technologique », a déclaré Insoo Kim, vice-président et responsable des montes d’origine chez Kumho. « Nous continuerons nos efforts dans le développement des pneus SUV qui satisfont à la fois les entreprises partenaires ainsi que les conducteurs en réponse aux besoins croissants des SUV sur le marché. »

Photos : Kumho Tire / Audi