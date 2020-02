Packs SportDesign & Aerokit par Porsche Exclusive Manufaktur pour la 911 type 992

La dernière génération de Porsche 911 (type 992) est maintenant disponible avec deux packs aérodynamiques proposés par Porsche Exclusive Manufaktur : SportDesign & Aerokit.

Pack SportDesign

L’ensemble SportDesign est constitué d’un pare-chocs spécifique intégrant une lèvre de spoiler au design distinctif. L’arrière a également été remanié, avec une nouvelle section de pare-chocs releve la plaque d’immatriculation pour intégrer une nouvelle entrée et une nouvelle sortie d’air. Le pack SportDesign peut être combiné avec des jupes latérales SportDesign disponibles en option, qui ont pour effet optique d’abaisser la voiture encore plus près de la route.

Pack Aerokit

Le nouvel Aerokit est également disponible en option, disponible sur toutes les versions Coupé de la génération 992. Basé sur le pack SportDesign, l’Aerokit est constitué d’une gamme d’améliorations aérodynamiques : un spoiler avant distinctif, un aileron arrière fixe et un spoiler arrière, rappelant les véhicules GT de Porsche. Une combinaison avec les jupes latérales SportDesign souligne encore plus l’ADN de course de la 911.

Conception de l’Aerokit à Weissach

Le nouvel Aerokit a été conçu au centre de développement de Porsche à Weissach, où des experts ont passé des mois à optimiser la conception et la fonction. Les prototypes ont été soigneusement affinés dans la soufflerie de Porsche pour garantir que l’Aerokit tient pleinement sa promesse visuelle mais aussi de performances afin de réduire les forces de soulèvement sur les essieux avant et arrière.

La phase de développement intensif comprenait également des tests sous climat chaud et froid dans le monde entier. Plus de 90 000 kilomètres d’essai sur route ont été réalisés, tandis que l’Aerokit a également été affiné sur la piste de course de Nardo avec un total de 55 000 km d’essai à grande vitesse.

Disponibilité

Les commandes des packs Aerokit et SportDesign sont désormais ouvertes en Centre Porsche. Ils sont disponibles en couleur extérieure ou partiellement en noir brillant.

Photos : Porsche