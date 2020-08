Audi soutient le sauvetage aquatique via un chèque de 25 000 euros

En cas d’urgence, le service de sauvetage nautique de la Croix-Rouge bavaroise est une véritable bouée de sauvetage. Audi soutient le travail des cinq organisations de sauvetage nautique du district autour du site d’Ingolstadt avec un don d’un montant total de 25 000 euros.

Les organisations de district d’Eichstätt, Ingolstadt, Kelheim, Neuburg-Schrobenhausen et Pfaffenhofen reçoivent chacune 5 000 euros. Le don a été présenté à la station de sauvetage d’Ingolstadt Baggersee, avec les participants Michael Goß et David Hendrich de l’organisation du district d’Ingolstadt représentant le service de sauvetage aquatique, ainsi que Ute Röding, responsable de la citoyenneté d’entreprise chez Audi, et Gertraud Grünwald, directeur du soutien des fonds chez Audi.

« L’été est le temps de la natation et malheureusement aussi le temps de nombreux accidents de natation. Les services de sauvetage nautique font un travail remarquable ici en termes de sauvetage et sur des terrains techniquement difficiles ainsi qu’avec leurs cours de natation, que nous sommes heureux de soutenir avec notre don », a déclaré Ute Röding. Michael Goß a exprimé ses remerciements pour le don et pour l’appréciation des efforts bénévoles du service de sauvetage nautique : « Tous les membres de l’équipe de sauvetage aquatique sont super motivés et extrêmement dévoués – mais parfois ils manquent d’équipement à jour. Le don d’AUDI AG montre que le dévouement de nos nombreux bénévoles est apprécié et cela nous motive pour l’avenir. »

Photo : Audi