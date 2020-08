Lamborghini confirme le soutien continu aux jeunes pilotes

Lamborghini Squadra Corse a dévoilé le nouveau recrutement de pilotes dans ses programmes Young Driver et GT3 Junior pour la saison 2020. Un total de 34 pilotes a été annoncé, ce qui en fait le programme de développement le plus complet en course GT.

Élément clé de la division course d’Automobili Lamborghini, les programmes de jeunes pilotes de la marque offrent aux pilotes émergents un cheminement de carrière tangible dans le monde de la course GT depuis 2014, grâce à son programme Young Driver et son programme GT3 Junior.

Le programme Young Drivers est dédié aux pilotes de moins de 26 ans engagés dans chacun des quatre championnats Lamborghini Super Trofeo organisés dans le monde. Le programme GT3 Junior est la prochaine étape, réservée aux pilotes participant aux championnats GT du monde entier au volant de la Lamborghini Huracán GT3 Evo.

Les pilotes les plus performants du programme seront invités à participer à une course de sélection finale qui aura lieu d’ici la fin de l’année en Italie. Et les pilotes de chaque programme qui impressionnent le plus le jury de sélection au cours des trois jours d’évaluation, recevront le soutien officiel de Lamborghini Squadra Corse pour la saison 2020.

Dirigés par l’ancien pilote d’usine Lamborghini Raffaele Giammaria, les Youngsters Programs proposent un package complet pour les jeunes talents, de la gestion des médias à l’enseignement sur piste sans négliger la préparation physique, sous le tutorat d’Emanuele Pirro, cinq fois vainqueur des 24 Heures du Mans.

Programme des jeunes pilotes

La majeure partie de l’apport de cette année provient de Super Trofeo Europe, le championnat monotype réservé à Lamborghini Huracán ST Evo, avec trois des 16 membres venant du Super Trofeo North America.

Divisés en deux parties, les membres du Young Driver Program sont sélectionnés par Giammaria et observés tout au long de la saison par leurs championnats Lamborghini respectifs avant d’être évalués en fin d’année.

Le pilote le plus prometteur de l’évaluation est choisi à l’issue d’un test sur mesure et est promu au programme GT3 Junior, qui propose une conduite soutenue par l’usine dans un championnat GT régional.

Liste complète des membres du programme des jeunes conducteurs

Steven Aghakhani (17) – États-Unis

Sebastian Balthasar (23) – Allemagne

Dorian Boccolacci (21 ans) – France

Jonathan Cecotto (21 ans) – Venezuela

Jacob Eidson (25) – États-Unis

Damiano Fioravanti (24) – Italie

Raul Guzman (20) – Mexique

Patrick Liddy (23 ans) – États-Unis

Stuart Middleton (20) – Royaume-Uni

Elias Niskanen (20) – Finlande

Marcus Påverud (20) – Norvège

Guillem Pujeu (19) – Espagne

Kevin Rossel (25) – Danemark

Vincent Schwartz (23) – Allemagne

Yuri Wagner (19 ans) – Luxembourg

Max Weering (20) – Pays-Bas

Programme GT3 Junior

Le gagnant de l’évaluation du Young Driver Program à la fin de 2019 était le Néerlandais Danny Kroes. Le pilote de voiture de tourisme, qui a remporté le titre du Super Trofeo Europe lors de sa première saison l’année dernière, est maintenant membre du programme GT3 Junior et se lance à l’assaut des championnats italiens GT Sprint et Endurance en 2020.

Il est rejoint par le vainqueur du Super Trofeo World Finals, Frederik Schandorff, qui a déjà un an d’expérience en GT3 l’année dernière. Le Danois combinera une saison de GT italienne pour Vincenzo Sospiri Racing et l’élément Endurance du GT World Challenge Europe avec la formation britannique Barwell Motorsport. Les nouveaux venus de Lamborghini Leonardo Pulcini, Florian Latorre, Baptiste Moulin et Tuomas Tujula rejoignent les vétérans Andrea Amici, Alberto di Folco et Corey Lewis. Parmi les autres membres impressionnants à venir, citons le finaliste du Super Trofeo World Finals Sandy Mitchell, Taylor Proto, Yuki Nemoto et Afiq Yazid.

Les GT3 Juniors seront également suivis tout au long de la saison et évalués à la fin de l’année, avec la possibilité de passer au programme Lamborghini Factory Driver. Dennis Lind a été le premier à terminer la aison de Young Driver à Factory Driver, en 2019, tandis que Giacomo Altoè a également suivi le même chemin.

Liste complète des membres GT3 Junior

Andrea Amici (27) – Italie

Alberto Di Folco (24) – Italie

Kikko Galbiati (21) – Italie

Danny Kroes (20) – Pays-Bas

Florian Latorre (23 ans) – France

Corey Lewis (28 ans) – États-Unis

Lucas Mauron (22) – Suisse

Sandy Mitchell (20) – Royaume-Uni

Baptiste Moulin (20) – Belgique

Yuki Nemoto (23 ans) – Japon

Taylor Proto (22) – Royaume-Uni

Leonardo Pulcini (22) – Italie

Frederik Schandorff (23) – Danemark

Steijn Schothorst (25) – Pays-Bas

Madison Snow (24) – États-Unis

Tuomas Tujula (23) – Finlande

Afiq Yazid (29 ans) – Malaisie

Tim Zimmermann (23 ans) – Allemagne

Photo : Lamborghini