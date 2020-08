Nouvelles Porsche Panamera – nouveau modèle hybride & plus de performances

Une extraordinaire symbiose des contraires : la nouvelle Porsche Panamera couvre désormais une gamme encore plus large. Elle combine les performances d’une voiture de sport et le confort d’une berline exclusive. Avec la Panamera Turbo S de 463 kW (630 ch), le constructeur de voitures de sport illustre particulièrement son haut niveau d’exigences en matière de performances de première classe. Le nouveau modèle haut de gamme surpasse nettement les performances de la précédente Panamera Turbo. En outre, Porsche poursuit résolument sa stratégie E-Performance. La Panamera 4S E-Hybrid complète la gamme des hybrides plug-in par un tout nouveau système d’entraînement d’une puissance totale de 412 kW (560 ch). L’autonomie purement électrique a été augmentée et atteint désormais jusqu’à 30 % de plus que les modèles hybrides précédents. Confort et sportivité bénéficient également de composants de châssis et de systèmes de contrôle perfectionnés, ainsi que d’une nouvelle génération de commandes de direction et de pneus.

Panamera Turbo S : le zéro à 100 km/h en 3,1 secondes

Avec 463 kW (630 ch) et 820 newtons-mètres de couple, la nouvelle Panamera Turbo S offre 59 kW (80 ch) de puissance et 50 Nm de couple supplémentaires par rapport au précédent modèle Turbo haut de gamme à combustion. Les performances de conduite s’en trouvent considérablement améliorées : en mode Sport Plus, le sprint standard de zéro à 100 km/h est avalé en 3,1 secondes. La vitesse maximale s’élève à 315 km/h, grâce à une révision en profondeur du célèbre moteur V8 biturbo de quatre litres, développé à Weissach et construit à Zuffenhausen. Pour transférer sur l’asphalte cette puissance énorme tout en la maîtrisant et maximiser les performances en virage, la suspension pneumatique à trois chambres, le PASM (Porsche Active Suspension Management) et le système antiroulis Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) comprenant le différentiel arrière à vecteur de couple PTV Plus (Porsche Torque Vectoring Plus) ont été encore optimisés et adaptés à chaque modèle.

La nouvelle Panamera Turbo S a déjà prouvé ses performances sans limites sur le Nürburgring, circuit le plus exigeant au monde : sur 20,832 km, le pilote d’essai Lars Kern a effectué un tour complet de la légendaire Boucle Nord en exactement 7’29″81 minutes, inscrivant ainsi un nouveau record officiel dans la catégorie « berline executive ».

Une suspension et une régulation optimisées pour plus de sport et de confort

L’optimisation du moteur V8 biturbo de la Panamera GTS a surtout porté sur son dé-ploiement de puissance. Avec 353 kW (480 ch) et 620 Nm, la nouvelle Panamera GTS délivre 15 kW (20 ch) de plus que sa devancière. La puissance augmente continuelle-ment jusqu’à frôler la limite de régime. Le déploiement de puissance équivaut donc à celui d’une voiture de sport classique à moteur atmosphérique. Par ailleurs, le nouvel échappement sport, de série, est équipé de silencieux asymétriques qui mettent en-core plus en valeur la sonorité caractéristique du V8.

Les nouvelles Panamera et Panamera 4 sont désormais propulsées dans le monde entier par le célèbre moteur V6 biturbo de 2,9 litres. Les performances s’élèvent comme auparavant à 243 kW (330 ch) et 450 Nm.

Les nouveaux modèles de Panamera sont tous équipés de systèmes de suspension et de régulation qui ont été revus, voire entièrement repensés, pour un maximum de sportivité et de confort. Par exemple, le PASM (Porsche Active Suspension Manage-ment) remanié améliore notablement le confort d’amortissement, tandis que la com-mande du système électrique antiroulis Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) assure un équilibre accru de la carrosserie. À noter aussi l’utilisation d’une nouvelle génération de commandes de direction et de pneus.

4S E-hybrid : une batterie de 17,9 kWh et jusqu’à 54 km d’autonomie électrique

Avec la nouvelle Panamera 4S E-Hybrid, Porsche présente un nouveau modèle hybride rechargeable résolument tourné vers la performance. La synergie intelligente du moteur électrique de 100 kW (136 ch), intégré dans la boîte PDK à huit rapports, et du V6 biturbo de 2,9 litres et 324 kW (440 ch) produit une puissance totale de 412 kW (560 ch) et un couple maximal de 750 Nm. Les performances de conduite sont tout aussi impressionnantes : en combinaison avec le pack Sport Chrono de série, le zéro à 100 km/h est abattu en 3,7 secondes. La vitesse maximale s’élève à 298 km/h. Grâce à des cellules optimisées, la capacité brute de la batterie a été augmentée de 14,1 à 17,9 kWh par rapport aux modèles hybrides précédents, et les modes de con-duite ont été optimisés pour une utilisation encore plus efficace de l’énergie. La Panamera 4S E-Hybrid dispose d’une autonomie purement électrique pouvant atteindre 54 km selon le cycle WLPT EAER City (jusqu’à 64 km selon le cycle NEDC).

Un aspect affûté pour une présence encore plus affirmée

Outre la berline sport, les nouveaux modèles de Panamera peuvent aussi, selon leur système d’entraînement, être commandés en version Sport Turismo ou Executive, avec un empattement allongé. Ils sont désormais parés en sortie d’usine d’un bouclier avant Sport Design, jusqu’ici optionnel, avec d’impressionnantes grilles d’entrée d’air et de grandes fentes de refroidissement latérales, ainsi que d’un bloc optique avant d’une seule ligne. Entièrement redessiné, l’avant de la Panamera Turbo S se distingue par des prises d’air latérales plus grandes et par des éléments au nouveau design couleur extérieure, qui renforcent l’effet de largeur par leur liaison horizontale. Les lignes lumineuses du double bloc optique Turbo avant sont à présent beaucoup plus espacées.





La bande lumineuse modifiée passe désormais sans discontinuité sur le couvercle du coffre à bagages, en épousant parfaitement ses contours. Elle relie ainsi d’une seule traite les deux feux arrière LED entièrement repensés. Les modèles GTS sont équipés en série des nouveaux feux arrière assombris Exclusive Design à fonction dynamique arrivée/départ du domicile. Trois nouvelles roues de 20 et 21 pouces complètent la gamme, qui comprend donc désormais dix designs différents.

Connectivité numérique et systèmes d’assistance au service de la sécurité et du confort

Le PCM (Porsche Communication Management) comprend des fonctions et des services numériques supplémentaires tels que la commande vocale en ligne Voice Pilot améliorée, le Risk Radar, qui fournit des informations actualisées sur la signalisation routière et les dangers, l’Apple CarPlay sans fil et de nombreux autres services Con-nect. La Panamera offre par ailleurs un vaste choix de systèmes d’éclairage et d’assistance innovants comme l’assistant au maintien de voie, désormais de série, qui inclut la reconnaissance des panneaux de signalisation, ainsi que le Porsche InnoDrive à régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance à la vision nocturne, l’assistance au changement de voie, les phares principaux à matrice LED incluant le PDLS Plus, l’assistance parking à vision 360° et l’affichage tête-haute.

La nouvelle Porsche Panamera peut être commandée dès maintenant et sera disponible à la mi-octobre chez les concessionnaires. Les prix restent inchangés. En France, la Panamera à propulsion sera proposée à partir de 95 597 euros. Tous les autres modèles sont équipés d’une transmission intégrale : la Panamera 4 est proposée à partir de 99 676 euros, la Panamera 4S E-Hybrid à partir de 132 316 euros, la Panamera GTS à partir de 142 756 euros et la Panamera Turbo S à partir de 187 036 euros. Les prix indiqués s’entendent TTC et comprennent les équipements spécifiques au marché français.

Photos : Porsche