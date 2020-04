AudiTogether : Audi fournit cinq millions d’euros dans la crise du coronavirus

Dans la crise du Covid-19, Audi soutient les institutions médicales et sociales dans ses régions d’origine et fournit une aide humanitaire aux niveaux national et international. La société fournit à cet effet cinq millions d’euros d’aide d’urgence. Le comité de direction d’AUDI AG et les comités d’entreprise des sites d’Ingolstadt et de Neckarsulm ont initié ce package.

Markus Duesmann, le nouveau président du conseil d’administration d’AUDI AG depuis le 1er avril 2020, a déclaré : «La pandémie du coronavirus présente des défis extrêmes pour nous tous dans le monde entier – pour nous en tant qu’entreprise et pour la société dans son ensemble. Je tiens à remercier tous les employés d’Audi qui regardent vers l’avenir, font leur part et aident là où ils sont nécessaires en cette période extraordinaire. Je voudrais également remercier toutes ces personnes qui maintiennent des opérations commerciales sur nos sites mondiaux. Je suis convaincu que les choses continueront pour les employés d’Audi également après la fin de la crise. À l’heure actuelle, une chose compte avant tout : la santé de nos employés, de leurs familles et de la société dans son ensemble. Et pour la protéger, nous devons aplatir la courbe d’infection.»

Peter Mosch, président du comité d’entreprise d’AUDI AG, a ajouté : «La volonté de notre équipe d’aider dans la crise du coronavirus est énorme. Tout le monde veut faire sa part pour aider à façonner un avenir sûr après la crise. En jouant un rôle actif en matière de dons, nous assumons notre grande responsabilité envers les régions de nos sites.»

Les employés d’Audi qui souhaitent s’impliquer et apporter un soutien actif peuvent soumettre leurs offres et demandes via une adresse e-mail interne Audi.

Dr. Ute Röding, responsable de la citoyenneté d’entreprise chez Audi : «Tous nos collègues de Neckarsulm et Ingolstadt peuvent nous envoyer leurs suggestions, que nous examinerons et évaluerons rapidement. Nous avons déjà pu aider les premiers à poser des questions.»

De nombreux dons monétaires et matériels sur des sites allemands et internationaux

Les premiers grands dons en espèces sont déjà en cours. Lundi 30 mars, AUDI AG a remis un total de 600 000 euros aux hôpitaux de ses sites d’attache à Ingolstadt et Neckarsulm – cet argent s’ajoute aux cinq millions d’euros. À Ingolstadt, Audi soutient désormais également le défi «sprint4local – une semaine pour Ingolstadt». Initiés par le Digital Startup Center de la région d’Ingolstadt et IFG Ingolstadt, les participants auront l’occasion ici du 1er au 7 avril de développer virtuellement des idées sur la façon dont la région d’Ingolstadt peut surmonter les défis de la crise et ainsi sortir plus forte de cette période. Les sites internationaux du Groupe Audi proposent également un accompagnement local dans leurs régions : ils fournissent entre autres du matériel médical – Audi Bruxelles ou Audi China par exemple. Audi Hungaria fera un don en espèces à l’hôpital de Győr. D’autres mesures sont actuellement prévues en détail sur tous les sites.

Campagne internationale #AudiTogether et concert de solidarité diffusés sur Internet

La violoniste Lisa Batiashvili, directrice artistique des Audi Summer Concerts, donnera un concert exclusif le mardi 14 avril à 20 h. avec les célèbres musiciens Maximilian Hornung, François Leleux, Sarah Christian et Jano Lisboa chez Audi à Ingolstadt. Ce concert sera diffusé sur Facebook et sur la chaîne YouTube du constrcuteur d’Ingolstadt.

«La musique connecte les gens», explique Batiashvili. «C’est une question de cœur pour mes collègues et moi de montrer notre solidarité en ces temps et de nous unir.»

Sous le hashtag #AudiTogether, la marque aux quatre anneaux montre actuellement son attitude mondiale en tant qu’entreprise en période de crise du coronavirus. La devise «Nous sommes ensemble» représente la solidarité de la marque, des employés et des fans d’Audi sur tous les marchés et les réseaux sociaux. L’initiative est accompagnée d’activités participatives. Ils commencent par le #FourRingsChallenge, dans lequel toutes les parties intéressées peuvent présenter de manière créative les anneaux d’Audi. Au cours des prochains jours, de nouvelles activités sur les réseaux sociaux seront lancées sur les canaux mondiaux Audi.

