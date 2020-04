Miniature 1:18 Audi Sport quattro Groupe B – rallye Monte-Carlo 1985 – Ottomobile

Ottomobile dévoile ses nouveautés du mois de juin 2020, incluant la miniature au 1:18 de l’Audi Sport quattro Groupe B pilotée par Walter Röhrl au rallye de Monte-Carlo 1985.

Disponible en précommande, la reproduction en résine et sans ouvrants de l’Audi Sport quattro ayant couru au Monte-Carlo 1985 sera disponible en juin 2020 pour la livraison.

Cette voiture de course, pilotée par Walter Röhrl assisté par Christian Geistdörfer avait terminé à le seconde place. Ottomobile reproduit ce véhicule à l’échelle 1:18 via une miniature fabriquée à 3 000 exemplaires et sous la référénce OT820. Son prix est de 69,90 euros + frais de livraison. Si vous êtes intéressés, ne tardez pas trop car il y a du monde intéressé et notamment des revendeurs qui en achètent plusieurs pour se faire un culbute.

Photo : Ottomobile