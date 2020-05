Baby-foot Audi Design – Une série limitée de 20 exemplaires

En 2007, Audi a dévoilé un baby-foot dessiné par son département Audi Design, suivant la philosophie du design automobile Audi sans adopter les éléments ou formes individuels de certains types de véhicules. 20 exemplaires ont été fabriqués à la main, coûtant chacun 12 900 euros.

« Chaque produit conçu par l’équipe Audi Design doit être reconnaissable en tant que tel sans ressembler à un véhicule adapté », explique Carsten Monnerjan, ancien responsable d’Audi Design. « Il y a une traduction de caractéristiques abstraites qui donnent à un produit l’apparence typique d’Audi sans le transformer en automobile. »

Le design est complètement nouveau pour un baby-foot : l’aspect futuriste et progressif donne un aperçu de l’avenir du design. « Le caractère dynamique du baby-foot Audi Design transmet une atmosphère semblable à celle d’un stade de football moderne et architecturalement attrayant », explique Carsten Monnerjan.

Typique du design Audi : le langage de design fonctionnel renforce l’apparence dynamique du baby-foot, les lignes claires encadrent les surfaces fluides. L’objet design a une élégance inhabituelle – un attribut complètement nouveau pour un baby-foot. Le spectateur est vraiment excité pour un petit test – comme si vous aviez une voiture de sport racée devant vous.

La structure trapézoïdale plate, entourant longitudinalement, est arrondie par la bande d’aluminium autour de l’extérieur – et est apparemment suspendu à des jambes en forme de cadre. Les 22 figurines des joueurs ont également été spécialement conçues pour le baby-foot Audi Design. Le monde des couleurs est réduit en blanc contemporain et anthracite métallisé. Les surfaces mates et brillantes et la bordure en aluminium finement brossé renforcent l’apparence de haute qualité – seule l’herbe acrylique, qui est fraisée à partir du solide, reste vert vif, comme on le sait dans les arènes de football.

Le baby-foot Audi Design a été conçu en étroite collaboration entre les domaines du produit, de l’intérieur, de la couleur et de l’équipement et réalisé en un an de travail. L’objet de design peut être considéré comme une analogie avec les études de conception de véhicules Audi, qui fournissent une perspective sur les futurs produits et formes.

« Avec l’Audi Kicker, nous avons réussi une étude de design passionnante – elle a même l’air bien quand vous la mettez à l’envers », explique Monnerjan à propos du travail de l’équipe de design.

En tant que partenaire de plusieurs clubs de football à succès international dont le Bayern de Munich, c’était un défi particulier pour l’équipe de design d’Audi de concevoir un appareil de sport de loisirs populaire qui s’intègre parfaitement avec le langage de conception de haute qualité d’Audi. Le résultat est un produit de style de vie qui peut rivaliser avec les produits de la plus haute qualité sur le marché.

Ce baby-foot était proposé à la vente via une série limitée exclusive de 20 exemplaires. Le prix demandé était de 12 900 euros.

Photos : 4Legend.com / Audi