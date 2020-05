Visite de l’ancien Audi Center de Neckarsulm – Livraisons de voitures neuves de 1987 à 2002

Terminé en 2005, l’Audi Forum Neckarslum est la plus belle vitrine de la marque Audi offrant un musée, une exposition de véhicules personnalisés par Audi exclusive et les derniers modèles de la gamme tout comme la livraison de sa voiture neuve. Mais connaissiez-vous un autre lieu aujourd’hui disparu : l’Audi Center apparu en 1987 et ayant fermé ses portes en 2002?

En 1987, Audi a lancé un nouveau service inédit : la livraison de voitures neuves directement à l’usine et non en concession.

Un nouveau bâtiment (le C11 entouré ci-dessus en rouge à droite) est ainsi sorti de terre à l’extrémité Nord de l’usine Audi de Neckarsulm, à côté du centre logistique permettant d’embarquer les modèles Audi sur les trains.

Le 7 juillet 1987, le premier client du constructeur allemand a reçu sa nouvelle Audi 100 dans ce qui était alors « l’Audi Center ».

Aussi nommé Audi Kunden Service Center, ce lieu très petit en comparaison avec l’actuel Audi Forum était avant tout dédié à la réception de son véhicule neuf avec une zone publique offrant quelques commodités :

– petite cafétéria permettant de se restaurer,

– boutique Audi Shop permettant d’acheter des produits dérivés dont des miniatures et des vêtements,

– Lounge permettant d’attendre son tour avec une mise à disposition de journaux et de revues. Un écran fixé au mur permettait également de visionner les dernières publicités de la marque aux quatre anneaux,

– vitrines mettant en avant les dernières miniatures de la marque,

– exposition des jantes Audi exclusive,

– petite aire de jeux pour les enfants,

– agence de voyage (pour les salariés Audi),

– exposition des derniers modèles de la marque mais aussi certaines motos DKW.

Notez l’attention à la décoration personnalisée : lumière et plante en forme des 4 anneaux.

En arrivant, l’heureux client pouvait se garer sur le parking des lieux, s’annoncer à l’accueil directement à l’entrée avant d’attendre son tour afin de prendre livraison de sa nouvelle Audi.

Ce service est très populaire en Allemagne chez tous les constructeurs allemands. Allez chercher sa voiture directement à l’usine est une expérience unique à faire au moins une fois. Durant une journée, vous êtes choyés par Audi avec notamment un déjeuner inclus et une visite d’usine.

Chaque client a une heure de passage spécifique dans la journée. A l’heure dite, il est convié à prendre possession de son véhicule dans un hall situé à droite de l’entrée, directement connecté à l’usine.

Ce Hall était beaucoup plus petit que celui d’Ingolstadt avant son réaménagement à la fin des années 2000 dans l’Audi Forum Ingolstadt.

Une équipe spécialisée d’Audi veillaient à ce que le séjour des visiteurs et des clients de l’Audi Center soit une expérience unique. Et c’est toujours le cas aujourd’hui dans l’Audi Forum Neckarsulm. Les conseillers à la clientèle expliquent les caractéristiques techniques et les fonctions de la voiture sur place.

Avec l’ouverture du nouveau centre de service à la clientèle en septembre 2002, ce lieu a été condamné à disparaître. Une Art Car sur base d’Audi RS 4 Avant B5 était exposée juste avant sa fermeture.

Après avoir été le centre des employés de l’usine, il a ensuite été rasé. Aujourd’hui, il a été remplacé par un grand bâtiment arborant les 4 anneaux sur son toit et servant au chargement des voitures sur des wagons tout comme la production d’une partie des carrosseries.

