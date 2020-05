Audi RS 6 Avant C8 préparée par Wheelsandmore – Stage 5 de 1 010 ch & 1 250 Nm

Si vous souhaitez préparer de manière extrême votre dernier Audi RS 6 Avant C8, il existe une solution en Allemagne via le préparateur Wheelsandmore qui propose différents niveaux de préparation du moteur 4.0 TFSI, allant d’un Stage 1 permettant d’avoir 700 ch & 920 Nm jusqu’à un Stage 5 de 1 010 ch & 1 250 Nm. A cela, vous pouvez choisir des jantes, des suspensions et un échappement Capristo.

La nouvelle génération d’Audi RS 6 Avant est déjà un beau break sportif offrant d’excellentes performances avec son moteur V8 biturbo de 4,0 litres développant 600 ch (441 kW) & 800 Nm, pouvant taquiner de nombreux modèles sportifs. Pour les propriétaires recherchant plus de sportivité, il faut passer par la case préparation, dépendant de son envie et ses moyens via 5 possibilités offertes par Wheelsandmore :

– Stage 1 : maj de la cartographie du calculateur moteur, portant la puissance à 710 ch (522 kW) et un couple de 920 Nm. Le prix de la préparation est de 2 100 euros.

– Stage 2 : Stage 1 avec système d’échappement sport Capristo : 725 ch (533 kW) & 930 Nm. Prix : 7 688 euros.

– Stage 3 : Stage 2 avec nouveaux collecteurs d’admission, installation d’un nouveau conduit d’air et d’un nouveau boîtier de filtre à air. La puissance passe à 786 ch (578 kW) et le couple à 1 060 Nm pour 12 521 euros.

– Stage 4 : Stage 3 avec de nouveaux turbocompresseurs, augmentant la puissance à 965 ch (710 kW) et 1 250 Nm de couple. Le prix passe à 33 529 euros.

– Stage 5 : la préparation la plus extrême inclue une cartographie amenant la puissance totale à 1 010 ch (743 kW) et un couple de 1 250 Nm. Le prix est alors de 41 932 euros.

Si le filtre à particule est conservé, Wheelsandmore propose en option un enregistrement au TÜV de la préparation et une garantie.

La limite de vitesse est levée pour passer jusqu’à 340 km/h pour les plus grosses préparations et 330 km/h pour les 3 premières.

A cela, Wheelsandmore propose 3 modèles de jantes de 22 pouces différentes, en une et en trois parties. Wheelsandmore fabrique ses propres jantes forgées certifiées TÜV. Toutes les jantes Wheelsandmore sont optimisées en poids et ont été spécialement conçues pour les véhicules puissants. Grâce à la structure en plusieurs parties, le préparateur est en mesure de produire et de combiner toutes les couleurs et surfaces selon les exigences du client. Le design monobloc « Atom » en 10,5 × 22 pouces peut également être réalisé en couleur selon les exigences du client.

Des éléments de suspension sont aussi proposés afin d’améliorer la dynamique du RS 6.

Photos : Wheelsandmore