Baisse modérée des ventes Porsche au 1er trimestre 2020

Porsche fait face aux effets de la crise du Covid-19 au cours des trois premiers mois de 2020 : le résultat d’exploitation de la société a chuté de 34% à 0,6 milliard d’euros par rapport à l’année précédente. Le retour sur ventes était de 9,5%. Les livraisons ont diminué de 5%. L’entreprise a livré 53 125 véhicules à ses clients fin mars 2020. Depuis le début de l’année, l’effectif a augmenté de 1% pour atteindre 35 866 employés.

Lutz Meschke, vice-président du directoire de Porsche AG et membre du directoire en charge des finances et de l’informatique, déclare : « Avec 6 milliards d’euros, l’entreprise a même pu réaliser une légère augmentation de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. Cela est dû à un mix de modèles positif, et les unités commerciales en plus de l’activité automobile ont également évolué positivement. »

Du fait de la crise du coronavirus, une baisse du volume et des coûts liés à la poursuite des investissements élevés dans l’électrification et la numérisation a tous deux nui à l’évolution positive. À ces coûts s’ajoutait une augmentation des frais généraux due à l’introduction de nouveaux modèles – en particulier le Taycan tout électrique. Ces dépenses n’ont pas pu être compensées par une augmentation des bénéfices au premier trimestre.

« La crise mondiale du coronavirus est un défi majeur pour Porsche. Il est important de maintenir une approche globale essentiellement optimiste et une gestion systématique, afin que, lorsque la crise sera terminée, le travail puisse reprendre à toute vitesse. Nous nous engageons à investir dans l’avenir en termes d’électrification et de digitalisation de nos voitures », explique Oliver Blume, président du directoire de Porsche AG. « Dans des moments comme ceux-ci, nous avons également l’intention d’être fidèles à notre responsabilité sociale. Nous aidons par des dons et soutenons le gouvernement avec, par exemple, l’achat d’équipement de protection médicale. Au-delà de cela, beaucoup de nos employés proposent bénévolement leurs services. »

« Nous sommes déterminés à prendre des décisions responsables en réponse à la crise et à y voir une opportunité », a déclaré Meschke. « Maintenant, nous nous concentrons entièrement sur la gestion des coûts, des liquidités et des flux de trésorerie, afin de protéger nos activités et d’être prêts à reprendre la pleine mise en œuvre de notre stratégie lorsque la crise sera derrière nous. »

