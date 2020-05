Un premier trimestre 2020 difficile pour Audi suite au coronavirus

Dans le contexte de la pandémie du coronavirus en cours, Audi fait le point après un premier trimestre difficile en 2020. En raison des fermetures des usines et des concessionnaires dans le monde, les livraisons de voitures de marque Audi ont chuté de 21,1% au cours des trois premiers mois de cette année. Le chiffre d’affaires du groupe Audi s’élève à 12 454 millions d’euros et son rendement d’exploitation à 0,1%. Malgré la conjoncture économique difficile, un cash-flow net d’environ 1 milliard d’euros a été réalisé. Compte tenu de l’impact financier de la pandémie, Audi avait pris des contre-mesures précoces pour sauvegarder sa liquidité. En outre, le cash-flow a été stimulé par la vente au sein du groupe VW d’AEV GmbH. Afin de protéger ses employés et en réponse à la demande et aux facteurs de la chaîne d’approvisionnement, la production a été temporairement suspendue dans le monde entier et le chômage partiel a été introduit dans les usines en Allemagne. La production en Chine est déjà largement revenue à la normale. Les usines Audi en Europe ont progressivement augmenté leur production selon un plan fixe depuis fin avril. Le groupe Audi s’attend à ce que la pandémie du Covid-19 ait un impact significatif sur l’économie mondiale et les marchés automobiles au cours de l’année entière, et suppose actuellement que les livraisons de la marque Audi, les revenus et le bénéfice d’exploitation seront bien inférieurs aux niveaux de l’année précédente.

Dans le contexte de la pandémie mondiale, Audi évoluait dans un environnement réglementaire et économique très volatil au premier trimestre. La fermeture mondiale a eu des effets négatifs sur toute la chaîne de valeur automobile, par exemple sur les ventes, la demande des clients et la stabilité des chaînes d’approvisionnement.

« Nous avons fermé nos capacités de production de manière contrôlée et, ce faisant, nous avons protégé les emplois sur nos sites en Allemagne grâce au chômage partiel. La santé de nos employés et de leurs familles a toujours été et demeure notre priorité absolue », a déclaré Arno Antlitz, membre du directoire d’AUDI AG en charge de la finance, de la Chine et des affaires juridiques. « Dans le même temps, au cours de cette phase où les marchés sont au point mort, nous avons réussi à protéger notre liquidité et à maintenir les processus de base stables dans notre entreprise également pendant la crise. »

Après que le constructeur automobile ait commencé l’année 2020 avec un vent arrière de son initiative de modèle, la propagation du coronavirus et les mesures réglementaires connexes telles que la fermeture des concessions et les fermetures à partir de février ont eu un impact de plus en plus défavorable sur les livraisons de voitures, d’abord sur le marché chinois et plus tard dans les autres régions centrales. En raison de la pandémie, les livraisons de la marque Audi ont chuté de 21,1% au cours des trois premiers mois pour atteindre 352 993 véhicules (en 2019 : 447 247). Les quatre anneaux ont ainsi mieux performé que le marché global, qui s’est contracté de 23,3%. Les premiers signes de reprise étaient déjà apparents en Chine vers la fin du premier trimestre : 100% des concessions y ont désormais rouvert. Avec des mesures telles que la vente en ligne de voitures neuves en stock, des salles d’exposition virtuelles et des conseils en direct d’Audi, la marque étend systématiquement ses activités de vente numérique avec ses partenaires.

Dans le contexte de déclin du marché, le groupe Audi a réalisé un chiffre d’affaires de 12 454 millions d’euros (en 2019 : 13 812 millions d’euros), avec des effets positifs de la pleine disponibilité des modèles Audi Q3 et du succès commercial de l’Audi e-tron. À 483 millions d’euros, le chiffre d’affaires de la marque Lamborghini est au niveau élevé de la même période de l’exercice précédent (en 2019 : 491 millions d’euros).

Le résultat opérationnel de 15 millions d’euros (en 2019 : 1 100 millions d’euros) reflète non seulement la baisse de la demande, mais surtout la situation turbulente sur les marchés des matières premières et des capitaux provoquée par la pandémie. Au premier trimestre, Audi a constaté des pertes sur la mesure de la juste valeur des couvertures de matières premières d’environ 0,5 milliard d’euros et a dû faire face à des vents contraires dus aux effets de change. Le résultat opérationnel a également été affecté par les charges du régime de préretraite du programme Audi Future. Grâce à de nouveaux gains d’efficacité et à une utilisation accrue des synergies au sein du groupe Volkswagen, Audi a pu réduire ses dépenses de recherche et développement. Le rendement d’exploitation des ventes était de 0,1% (en 2019 : 8,0%).

Le résultat avant impôt s’est élevé à 545 millions d’euros (en 2019 : 1 196 €) et a également été affecté positivement par la vente au sein du groupe VW d’AEV GmbH. L’ancienne filiale d’Audi est désormais à la base de l’organisation Car.Software, dans laquelle le Groupe Volkswagen va intégrer les activités de développement logiciel de toutes ses marques. L’organisation de la filiale de logiciels du groupe Volkswagen se situe à Ingolstadt.

L’encaissement de cette transaction de 650 millions d’euros a eu un impact positif sur la situation de liquidité. Le cash flow net s’élève à 952 millions d’euros au premier trimestre (en 2019 : 1 207 millions d’euros) et la liquidité nette à 18 792 millions d’euros au 31 mars 2020 (31 décembre 2019 : 21 754 millions d’euros). En outre, la société a mis en place un groupe de travail à un stade précoce pour optimiser les sorties de trésorerie.

« Audi est dans une situation financière solide. Nous réduisons systématiquement nos dépenses à court terme sans compromettre la capacité d’Audi à agir et sa capacité future à long terme », a déclaré Arno Antlitz.

La société a également fait avancer d’importants processus de base pendant la phase de chômage partiel, par exemple dans les divisions de développement technique et de production, afin de garantir les futurs lancements sur le marché et d’assurer une montée en puissance rapide.

Après que la production dans les usines chinoises avait déjà redémarré le 17 février 2020 et soit désormais largement revenue à des volumes réguliers, les sites européens se sont progressivement intensifiés depuis fin avril 2020. Des précautions complètes ont été prises pour protéger la santé des salariés pendant le redémarrage.

Dans la perspective de l’année 2020, dans le contexte de la pandémie du Covid-19 en cours, le constructeur automobile anticipe une croissance négative pour l’économie mondiale et une baisse significative de la demande sur les marchés automobiles mondiaux. Le Groupe Audi s’attend donc à ce que les livraisons de la marque principale d’Audi, le chiffre d’affaires et le bénéfice d’exploitation soient nettement inférieurs aux chiffres de l’exercice précédent. Le cash-flow net devrait être inférieur à celui de l’année précédente.

Résultats du premier trimestre 2020 (à télécharger en PDF)

Quelques chiffres clés du groupe Audi

Livraisons de modèles Audi aux clients

Photos : 4Legend.com