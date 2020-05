«Behind the Scenes» – Un aperçu exclusif de la fabrication de son modèle Porsche à l’usine

La plate-forme en ligne «My Porsche» devient maintenant encore plus attrayante : la nouvelle fonction «Behind the Scenes» (Dans les coulisses) donne aux clients un aperçu exclusif de la production chez le constructeur de voitures de sport à Zuffenhausen. Les clients peuvent suivre la construction de leur voiture commandée étape par étape. Pour les voitures de sport à deux portes 911 et 718, Porsche a déjà installé des caméras dans deux stations concernées et les a reliées au logiciel de production. Deux autres caméras seront bientôt ajoutées. «My Porsche» est le portail client centralisé pour les propriétaires de voitures qui regroupe toutes les offres et services disponibles pour les voitures individuelles.

« Avec ‘Behind the Scenes’, nous donnons vie à la production pour nos clients », explique Christian Friedl, chef de l’usine Porsche à Zuffenhausen. « Nous produisons chaque jour des voitures de sport hautement personnalisées et fascinantes dans notre usine principale. La motivation pour cela est fournie par nos clients du monde entier. Le facteur de réussite est nos employés, qui réalisent les rêves des clients avec perfection et passion. Permettre cet aperçu dans les coulisses crée une obligation pour nous, mais sert également de source de motivation. »

« Porsche souhaite offrir à ses clients une expérience hautement personnalisée dès le départ – cela inclut désormais le temps pendant lequel ils attendent leur voiture », explique Robert Ader, vice-président des relations clients chez Porsche. « Nos clients peuvent désormais découvrir en direct la construction de leur voiture de rêve configurée individuellement – cela augmentera encore plus le sentiment d’anticipation. Nous lancerons d’abord cette offre sur six marchés et déploierons progressivement le service. »

L’application sera d’abord disponible pour les clients de voitures neuves des États-Unis, d’Allemagne, de Grande-Bretagne, du Canada, de Suisse et d’Espagne. D’autres marchés suivront dans les prochains mois. Outre les photos de production, «My Porsche» fournit aux clients des informations exclusives supplémentaires sur leur voiture. Le portail est également disponible sous forme d’application.

Informations supplémentaires pour les clients américains

Aux États-Unis, les clients ont également un aperçu de la logistique des véhicules. En plus des informations sur le processus de production, ils peuvent utiliser la fonction «Porsche Track Your Dream» pour suivre avec précision où se trouve leur voiture de l’usine de Zuffenhausen au concessionnaire. Un compte à rebours jusqu’à la livraison finale augmente également le niveau d’excitation pour les clients avant qu’ils ne reçoivent leur voiture.

Photos : Porsche