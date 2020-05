Continuité de l’engagement de Lamborghini pour l’environnement

Stefano Domenicali, Président-directeur général d’Automobili Lamborghini S.p.A. confirme dans une lettre ouverte que l’engagement du constructeur automobile italien de voitures de sport pour l’environnement continue pendant la croissance de l’entreprise.



« 2019 a certainement été l’année qui nous a donné le plus grand nombre de réalisations. Les livraisons aux clients du monde entier ont augmenté de 43%, passant de 5 750 à 8 205 véhicules, un nouveau résultat record alors que nous alimentons notre croissance à l’échelle mondiale.

Notre engagement en faveur de l’environnement est également toujours fort. En tant qu’entreprise, nous sentons notre responsabilité d’apporter une contribution majeure et tangible au thème crucial de la durabilité par l’innovation de produits et de processus. Nous nous efforçons d’être des pionniers du développement durable en développant des technologies de pointe et des processus vertueux qui nous permettent de gérer notre impact, d’éviter le gaspillage, de contrôler la consommation et de prévenir la pollution.

En 2019, nous nous sommes concentrés sur le lancement du nouvel atelier de peinture pour le super SUV Urus. L’atelier de peinture comprend des systèmes de classe A à haute efficacité énergétique à la pointe de la technologie et un éclairage LED de dernière génération. 95% des couleurs utilisées sont à base d’eau et les émissions de solvants sont très faibles grâce à un système d’épuration centralisé qui récupère la chaleur utilisée dans le processus de production.

Nous avons également promu une plus grande sensibilisation et culture autour du thème de la durabilité à travers diverses campagnes. De notre restaurant désormais sans plastique aux réunions éducatives en collaboration avec «The Climate Reality Project», nous n’avons ménagé aucun effort pour soutenir et encourager le changement, sensibiliser les employés à la crise climatique et promouvoir des solutions pour contrer ses effets par la transition énergétique et la mobilité durable. Ces rencontres nous ont aidés à réfléchir sur le sens et les effets de la crise climatique que nous traversons et à comprendre ce que nous pouvons faire pour changer les choses.

Nous avons eu l’honneur de participer au programme et de témoigner du message que nous sommes tous responsables de la lutte contre le changement climatique par nos actions envers l’environnement et notre communauté et que nous pouvons tous faire notre part.

A travers notre Déclaration Environnementale, nous souhaitons souligner l’importance pour nous de poursuivre un développement industriel qui prend en compte la communauté et l’environnement au sens large : leur sauvegarde est au centre de toutes nos actions, et à travers notre travail nous cherchons à servir de modèle pour l’ensemble de la communauté. La protection du monde dans lequel nous vivons est un élément clé de notre conduite d’entreprise. C’est pourquoi tous les membres de la famille Lamborghini peuvent penser à la société avec une grande satisfaction et sont fiers d’en faire partie. »

Stefano Domenicali, Président-directeur général d’Automobili Lamborghini S.p.A.

Photos : Lamborghini