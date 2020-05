Nouvelles Porsche 911 Targa 4 & Targa 4S – Élégantes, extravagantes et uniques

Porsche complète son trio de voitures de sport à temps pour l’été : après le Coupé et le Cabriolet, la troisième variante de carrosserie de la nouvelle génération 911 fait ses débuts avec les modèles 911 Targa 4 et 911 Targa 4S à transmission intégrale. La caractéristique distinctive de la Targa reste son système de toit innovant et entièrement automatique et, tout comme le légendaire modèle Targa original de 1965, il comprend un large arceau caractéristique, une section de toit mobile au-dessus des sièges avant et une lunette arrière enveloppante. Le toit peut être confortablement ouvert et fermé en seulement 19 secondes.

Propulsée par un moteur six cylindres de trois litres avec deux turbocompresseurs, la Porsche 911 Targa 4 délivre désormais 385 ch (283 kW) et, en combinaison avec le groupe Sport Chrono en option, accélère de 0 à 100 km/h en seulement 4,2 secondes – un dixième plus rapide qu’auparavant. Le moteur de la 911 Targa 4S développe 450 ch (331 kW) et atteint la barre des 100 km/h en seulement 3,6 secondes dans les mêmes conditions – quatre dixièmes plus vite que son prédécesseur. La vitesse de pointe de la 911 Targa 4 est de 289 km/h (+ 2 km/h), tandis que la 4S culmine à 304 km/h (+ 3 km/h).

Les deux voitures de sport sont équipées de série d’une boîte de vitesses à double embrayage (PDK) à huit rapports et d’une transmission intégrale intelligente Porsche Traction Management (PTM) de série pour offrir un plaisir de conduite maximal. Alternativement, la 911 Targa 4S peut être commandée avec la nouvelle boîte manuelle à sept rapports, avec laquelle le pack Sport Chrono est inclus. Une nouvelle technologie a également été intégrée pour étendre la gamme de fonctionnalités des deux modèles 911 et, pour la première fois, Porsche InnoDrive, qui comprend un régulateur de vitesse adaptatif, est disponible. Grâce à la fonction Smartlift améliorée, la garde au sol peut être programmée de manière à être augmentée pour un usage quotidien. La liste des options est complétée par une large gamme de Porsche Tequipment et de nouvelles options de personnalisation de Porsche Exclusive Manufaktur. Porsche étendra encore la combinaison d’éléments de style traditionnel, d’un design intemporel et d’une technologie de pointe dans une édition spéciale de la 911 Targa, qui fera ses débuts en juin.

Moteur boxer biturbo efficient

Comme les modèles 911 Carrera, les deux variantes de la 911 Targa bénéficient de l’augmentation de la puissance fournie par les moteurs six cylindres biturbo de 3,0 litres. Les performances et la convivialité au quotidien en bénéficient. Le moteur de la 911 Targa 4 produit 385 ch (283 kW) à 6 500 tr/min, soit 15 ch (11 kW) de plus que son prédécesseur. Le couple maximal de 450 newtons-mètres est délivré sur une large plage de régime moteur comprise entre 1 950 et 5 000 tr/min. Avec 450 ch (331 kW), la 911 Targa 4S délivre 30 ch (22 kW) de puissance de plus que son prédécesseur et génère un couple maximal de 530 Nm (jusqu’à 30 Nm) entre 2 300 et 5 000 tr/min.

Traction intégrale optimisée pour une meilleure traction

Les performances améliorées des nouveaux modèles à traction intégrale vont de pair avec le développement de la transmission sur l’essieu avant. L’unité d’embrayage et de différentiel est refroidie par eau et possède des disques d’embrayage renforcés pour une plus grande robustesse et une capacité de charge plus élevée. Le couple d’actionnement accru au niveau de l’embrayage améliore sa précision de réglage et la fonction de l’entraînement supplémentaire sur l’essieu avant. Dans l’ensemble, l’entraînement amélioré de l’essieu avant avec PTM (Porsche Traction Management) contribue à une traction encore meilleure dans toutes les conditions routières.

Châssis perfectionné pour plus de confort et de sécurité

Le système d’amortissement variable à commande électronique PASM (Porsche Active Suspension Management) fait partie de l’équipement standard des nouveaux modèles 911 Targa. Ce système ajuste automatiquement les caractéristiques d’amortissement en termes de confort de conduite et de tenue de route à chaque situation de conduite et dispose de deux modes de conduite réglables manuellement : Normal et Sport. Le Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), qui comprend un blocage de différentiel arrière électronique avec une distribution de couple entièrement variable, est ajouté en tant qu’équipement standard pour la Targa 4S et est disponible en option sur la Targa 4. Comme les autres variantes de Porsche 911 de huitième génération, les modèles Targa sont également équipés de série du mode Porsche Wet. Les capteurs installés dans les passages de roue avant sont capables de détecter l’eau sur la surface de la route et, si des volumes importants d’eau sont captés, un signal dans le cockpit fournit une recommandation pour le conducteur de passer manuellement en mode humide. La réactivité de conduite est alors adaptée aux conditions pour garantir une stabilité de conduite maximale.

La configuration de la dynamique de conduite de la 911 Targa 4 comprend des pneus 235/40 ZR 19 sur des jantes en alliage de 19 pouces sur l’essieu avant et des pneus 295/35 ZR 20 sur des jantes de 20 pouces sur l’essieu arrière. En série, le modèle 4S est équipé de pneus 245/35 ZR 20 sur ses jantes avant de 20 pouces et de pneus 305/30 ZR 21 sur ses roues arrière de 21 pouces. Sur la Targa 4, la décélération est assurée sur les deux essieux par des disques de frein de 330 millimètres avec étriers fixes monoblocs noirs à quatre pistons. Les étriers de frein peints en rouge sur la Targa 4S ont six pistons sur l’essieu avant, quatre à l’arrière tandis que ses disques mesurent 350 mm à l’avant et à l’arrière. Le système de freinage Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) peut être commandé en option.

Design Targa extravagant avec une interprétation moderne

L’extérieur de la Porsche 911 Targa se caractérise par les éléments de design de sa génération de modèles 992. Par rapport à ses prédécesseurs, sa carrosserie présente des passages de roues nettement plus prononcés à l’avant et, entre ses phares à LED, son capot présente un évidement distinctif évoquant le design des 911 premières générations. Son arrière est dominé par son aileron arrière plus large et à extension variable et sa barre lumineuse élégante et parfaitement intégrée. À l’exception des sections avant et arrière, toute la peau extérieure est en aluminium.

L’intérieur fait écho aux modèles 911 Carrera et se caractérise par les lignes claires et droites de son tableau de bord et de ses instruments encastrés. Les modèles 911 des années 1970 ont été des sources d’inspiration. À côté du compte-tours central – une caractéristique déterminante pour Porsche – deux écrans minces, sans cadre, étendent les informations fournies au conducteur. Un commutateur compact à cinq boutons pour un accès direct aux fonctions importantes du véhicule est situé sous l’écran central de 10,9 pouces du Porsche Communication Management (PCM). Les fonctionnalités PCM de série incluent la navigation en ligne basée sur les données d’essaim ainsi que Connect Plus avec Apple Car Play.

Le modèle d’une nouvelle catégorie de voitures de sport depuis 1965

La Porsche 911 Targa 2.0 de 1965 était un précurseur pour un tout nouveau type de voiture. Commercialisé à l’origine comme un « cabriolet de sécurité avec barre anti-roulis », le Targa, avec son toit amovible, s’est rapidement imposé comme un concept indépendant et est même devenu une icône de style. Jusqu’à nos jours, Porsche a continué de combiner deux mondes dans la 911 Targa : les avantages de la conduite à toit ouvert dans un cabriolet combinés au confort et à la sécurité de tous les jours d’un coupé.

Première mondiale sur la chaîne de télévision Web du magazine 9:11

Pour la première fois, le constructeur de voitures de sport dévoile la nouvelle 911 Targa à un public mondial sur sa propre chaîne de télévision Web. Le Dr Frank-Steffen Walliser, vice-président des lignes de modèles 911 et 718, explique les nouvelles fonctionnalités de la voiture avec les ambassadeurs de la marque Porsche, la star du tennis Maria Sharapova et le pilote automobile Jörg Bergmeister sur www.911-magazine.porsche.com.

Disponibilité & prix

Les nouveaux modèles Porsche 911 Targa seront lancés sur le marché à partir d’août 2020. Les prix (y compris la TVA de 19% et les équipements spécifiques au pays) commencent à 128 486 euros pour la 911 Targa 4 et à partir de 143 956 euros pour la 911 Targa 4S.

Photos : Porsche