CES 2020 – Audi dévoile l’avenir de l’automobile entièrement électrique et intelligemment connecté

Avec un vaste portefeuille de produits, Audi démontre au CES 2020 que l’avenir de l’automobile n’est pas seulement entièrement électrique mais aussi intelligemment connecté. Le spectre s’étend des voitures électriques à batterie comme l’Audi e-tron Sportback jusqu’aux visions futures, incarnées par l’Audi AI:ME. Les clients peuvent voir et découvrir l’importance du digital dans les concepts d’affichage et de fonctionnement. Tous les modèles Audi électrifiés sont équipés du cockpit virtuel Audi et d’un grand moniteur MMI. L’écran tactile de l’Audi Q4 e-tron concept (proche de la production) a une diagonale de 12,3 pouces. Les panneaux de commande sur les branches du volant sont également conçus comme des éléments tactiles, et un grand affichage tête haute avec des fonctions de réalité augmentée complète l’affichage et le concept de fonctionnement.

À la demande du client, l’Audi e-tron Sportback présente des innovations numériques. Sans le digital, la mobilité durable de l’avenir ne pourrait pas être mise en œuvre. Cela vaut également pour les entraînements électriques et leur gestion, qui se déroule en grande partie en dehors du champ de perception du client. De petits calculateurs surveillent les modules de la batterie lithium-ion et un calculateur de gestion de batterie (BMC) coordonne le système global, qui peut stocker une quantité brute de 95 kWh d’énergie (86,5 kWh net) dans l’Audi e-tron Sportback. Les calculateurs de la transmission et de la suspension interagissent d’une manière complètement nouvelle dans les modèles entièrement électriques. Un grand potentiel est débloqué en ce qui concerne la récupération d’énergie pendant la décélération (récupération) ou la traction intégrale électrique.

Charge intelligente

Audi est en train de devenir un fournisseur de systèmes de mobilité électrique. La fonction Plug & Charge a été conçue pour les conducteurs qui souhaitent recharger leur Audi e-tron ou Audi e-tron Sportback entièrement électrique à une station de charge haute puissance intelligente et pratique sur la route. Cette fonction sera lancée en coopération avec le fournisseur de charge rapide Ionity en Europe en 2020. Avec Plug & Charge, le contrat de charge personnelle numérique est embarqué dans l’Audi e-tron. La voiture s’authentifie aux bornes de charge en utilisant l’état des procédures cryptographiques de pointe, après quoi elles sont autorisées – une carte n’étant plus nécessaire. La facturation s’effectue via le compte client du service de facturation e-tron.

Audi propose différentes solutions de recharge à domicile. Le système de charge e-tron connect est particulièrement intéressant pour les clients européens, car il permet une capacité de charge allant jusqu’à 11 kW. Associé à un système de gestion de l’énergie domestique (HEMS – Home Energy Management System), le système de charge offre diverses fonctions intelligentes : charger avec la puissance maximale disponible tout en tenant compte des demandes des autres consommateurs domestiques. Cela garantit que la connexion n’est pas surchargée. De plus, le client peut spécifier des profils de charge individuels et charger la voiture lorsque l’électricité est moins chère en stockant son contrat d’électricité dans myAudi. Si la maison est équipée d’un système photovoltaïque, l’Audi e-tron peut être rechargée en utilisant l’énergie solaire autoproduite. Le HEMS prend ici en compte les phases d’ensoleillement prévues.

Plateforme d’infodivertissement modulaire de 3e génération : plus rapide et plus intelligente

Parallèlement à l’amélioration de la gamme A4, Audi a introduit un nouveau niveau de configuration de la plate-forme d’infodivertissement modulaire, le MIB 3, dans ses nouveaux modèles de véhicules. Son processeur principal calcule dix fois plus vite que celui du MIB 2. Le MIB 3 fonctionne avec un boîtier de communication, une autre nouveauté, qui se trouve à un endroit différent. Il effectue toutes les tâches de connectivité et intègre le point d’accès Wi-Fi pour les appareils mobiles des passagers.

Le MIB 3 sera inclus dans de nombreux autres modèles Audi mi-2020. C’est le cœur de tous les appareils d’infodivertissement. À partir de mi-2020, il offrira de nouvelles fonctions de guidage d’itinéraire : le système de navigation localise la voiture sur les autoroutes et certaines intersections urbaines avec un nouveau niveau de précision. Une fonction de zoom montre au conducteur dans quelle voie il roule. Les prévisions sur l’évolution de la situation du trafic offrent au guidage routier un nouveau degré de flexibilité. Les modèles entièrement électriques Audi e-tron bénéficient en particulier de ce nouveau niveau de technologie, car il augmente encore les performances de la planification d’itinéraire e-tron. Il calcule désormais un itinéraire globalement optimisé qui comprend également des prévisions sur les embouteillages et la disponibilité des bornes de recharge. Sur les longs trajets, le planificateur d’itinéraire calcule les temps de charge et les étapes du trajet entre les points de charge de sorte que le conducteur arrive à destination le plus rapidement possible. C’est pourquoi il suggère souvent deux arrêts de charge courts plutôt qu’un long.

Les services en ligne d’Audi connect complètent le guidage d’itinéraire sur tous les modèles Audi. Les points forts incluent la navigation avec Google Earth, les informations sur le trafic en ligne et la radio hybride qui bascule indépendamment entre les stations terrestres et en ligne. Les services Car-to-X, appelés Vehicle-to-Infrastructure aux États-Unis, sont particulièrement intéressants ici. Ils relient la voiture à d’autres véhicules et à l’infrastructure, par exemple pour trouver des places de stationnement gratuites sur le bord de la route ou pour utiliser le système de communication des feux de signalisation pour surfer sur la vague verte. Audi a déjà introduit le système d’informations sur les feux de circulation aux États-Unis en 2016. Plus de 7 700 intersections sont actuellement connectées au système, dont 1 700 dans la capitale am&ricaine Washington, D.C., et dans les environs. L’offre se déploie également pas à pas dans les villes européennes. En Allemagne, Ingolstadt est déjà connectée au système et d’autres villes suivront en 2020.

Audi a déjà intégré le service vocal Alexa d’Amazon dans le système d’exploitation MMI en 2018. Le conducteur peut l’utiliser pour passer des commandes et obtenir des informations sur de nombreux événements en cours. Alexa diffuse de la musique ou des livres audio et offre un accès à plus de 80 000 compétences Alexa via la reconnaissance vocale, par exemple des informations sur la liste de courses du conducteur, la météo ou les actualités. Le contrôle intelligent de la maison permet aux utilisateurs de verrouiller les portes de la maison, d’ajuster l’éclairage et de fermer la porte de garage de l’intérieur de la voiture.

Sur le marché nord-américain, le portefeuille connect est complété par des services spéciaux. L’un d’eux est la radio satellite SiriusXM 360L avec capacité en ligne qui diffuse sans publicité dans la voiture de la musique et des informations de différentes catégories. Une autre fonctionnalité des futurs modèles est l’intégration du compte Microsoft Office 365 de l’utilisateur, qui donne accès au calendrier Outlook et permet à l’utilisateur de passer des appels à l’aide de Skype. L’Audi e-tron et le prochain e-tron Sportback sont équipées de série du module de péage intégré (ITM), qui permet aux utilisateurs, une fois qu’ils se sont inscrits, de conduire sur des routes à péage sans s’arrêter.

Plus de profils d’utilisateurs et une meilleure personnalisation pour plus de confort

Les modèles Audi actuels peuvent déjà être personnalisés aujourd’hui : jusqu’à six utilisateurs et un invité peuvent enregistrer leurs paramètres préférés dans des profils personnels. Selon le modèle, l’individualisation comprend jusqu’à 400 paramètres, allant des destinations fréquemment sélectionnées dans le système de navigation au réglage électrique du siège. La voiture identifie l’utilisateur respectif sur la base de la clé physique de la voiture ou de la clé Audi connect sur le smartphone lorsque la voiture est déverrouillée et active son profil individuel.

Les nouveaux modèles Audi seront équipés mi-2020 du prochain niveau de configuration de la personnalisation. Ici, les données stockées ne seront plus enregistrées uniquement dans la voiture, comme aujourd’hui, mais également dans le compte myAudi du client, c’est-à-dire dans le cloud. Il existe également un autre moyen pour que la voiture «identifie» son utilisateur à l’avenir : l’antenne du véhicule contactera l’application myAudi sur le smartphone du conducteur via la norme radio Bluetooth Low Energy. La voiture accueillera ensuite le conducteur avec la photo de profil personnelle qu’il a stockée.

Champ sonore sphérique : véritable son 3D

En coopération avec l’Institut Fraunhofer pour les circuits intégrés IIS et Sony, Audi travaille maintenant sur le prochain niveau de configuration, le vrai son 3D. Au CES 2020, les visiteurs peuvent l’entendre dans une Audi Q8 sur le stand Fraunhofer IIS.

Le son 3D dans les voitures d’aujourd’hui est généré par des signaux audio stéréo conventionnels qui sont préparés par un algorithme de mixage ascendant, basé sur le développement interne d’Audi, soundCUBE. Il distribue différents composants du signal aux haut-parleurs de telle sorte que la personne qui écoute éprouve la musique en trois dimensions. Le vrai son 3D est basé sur une procédure entièrement nouvelle : un son 3D réel et discret arrive au système audio en tant que signal d’entrée et est distribué en fonction des haut-parleurs existants. De cette façon, le potentiel d’un système audio avancé prend tout son sens pour la première fois. Le format de transmission utilisé est 360 Reality Audio, qui a été lancé par Sony et est basé sur la norme ouverte MPEG-H 3D Audio de l’Institut Fraunhofer.

Les musiciens et les artistes ont de nombreuses possibilités pour créer un champ sonore à 360 degrés : les «objets audio» tels que les voix, les chœurs et les instruments peuvent être positionnés n’importe où. Le processeur de l’appareil de lecture envoie les flux individuels aux haut-parleurs exactement comme ils ont été enregistrés. Pour ce faire, il utilise des méta-informations qui sont transmises avec les données musicales. Cela crée un champ sonore sphérique, une expérience acoustique nouvelle et fascinante qui est reproduite exactement comme l’artiste l’avait prévu pendant la production.

Sony a présenté le nouveau format musical lors du lancement officiel de 360 ​​Reality Audio en octobre 2019 à New York. Les premières offres de streaming en 360 Reality Audio sont disponibles sur Amazon Music HD, Deezer, nugs.net et TIDAL aux États-Unis et également en Europe.

Photos : Audi