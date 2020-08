Bugatti – Changements dans au sein du Comité de Direction

Tous les mercredis, ils se réunissent à 9h00 pile pour la réunion hebdomadaire du conseil d’administration, ou comme on l’appelle chez Bugatti : le Comité de Direction. Alors que la présence personnelle est préférée par la direction, déjà avant les périodes de distanciation sociale et de télétravail, les réunions en vidéoconférence existaient pour celles et ceux qui sont en voyage – bien sûr via une ligne sécurisée. Le Comité de Direction n’analyse pas seulement le statu quo des opérations, mais travaille sans relâche à préparer l’héritage de la marque pour l’avenir .

« Diriger une entreprise n’est jamais une tâche facile, car cela signifie d’assumer la responsabilité pour l’avenir de l’entreprise et pour tous ses employés. En temps de crise, cela devient encore plus évident qu’il ne l’est déjà en période normale », explique le président de Bugatti, Stephan Winkelmann. « Je suis fier de la manière dont l’équipe Bugatti, c’est-à-dire chaque employé et chaque membre de l’équipe de direction, a géré les défis de la pandémie de Covid-19 jusqu’à présent. »

La première ligne de direction a connu deux changements récents, Rico Kreyenberg et Anja Utermark étant désormais membres du Comité de Direction. Celui-ci est donc composé des neuf personnes suivantes :

– Stephan Winkelmann, Président de la marque Bugatti

– Christophe Piochon, Directeur Général de la production et de la logistique

– Stefan Ellrott, Directeur Général du développement technique

– Christian Mastro, Directeur Général de la vente, du marketing, du service après-vente et des licences

– Rico Kreyenberg, Directeur Général de la finance, du contrôle de gestion et des technologies de l’information

– Anja Utermark, Directrice Générale des ressources humaines, de la conformité et des affaires juridiques

– Dominique Kuenzel, Directeur de l’approvisionnement

– Michael Och, Directeur de la qualité

– Tim Bravo, Directeur de la communication

« Ma première ligne de direction est cruciale pour moi, car ce sont les collègues qui doivent transmettre auprès des équipes, les décisions que nous prenons et puis les mettre en œuvre », explique Stephan Winkelmann. « Mais ne vous y trompez pas – chez Bugatti, nous savons très bien que le Comité de Direction seul ne pourrait ni produire, ni livrer une seule Chiron. Certes, cela commence par nos décisions, mais Bugatti est la somme de chaque homme et chaque femme qui travaille dans les bureaux, dans les ateliers, sur les routes d’essais et de développement ou dans l’Atelier, notre lieu de production. C’est ce qui nous définit, ce qui nous rend spéciaux, ce qui nous rend forts. »

