DTM – Podium pour Audi avec Robin Frijns lors de la dernière course au Lausitzring

Lors de la 4ème manche au Lausitzring, Robin Frijns de l’Audi Sport Team Abt Sportsline a été le meilleur pilote Audi en terminant à la troisième place dans la course DTM «la plus folle» de la saison jusqu’à présent, même si le Néerlandais est parti de la pole position pour la quatrième fois cette année.

« Malheureusement, je dois encore attendre ma première victoire en DTM », a déclaré Frijns après avoir terminé troisième avec un dépassement peu avant l’arrivée. « C’était définitivement une course folle. Je suis parti de la pole et j’avais le sentiment que le rythme était plutôt correct. René (Rast) et Nico (Müller) derrière moi avaient un rythme similaire. Nous avons tous les trois changé des pneus assez tard. Quand je suis ressorti, je n’étais que septième. C’était extrêmement difficile de se battre pour revenir au front. »

Juste derrière Frijns, Jamie Green de l’Audi Sport Team Rosberg a franchi la ligne d’arrivée en quatrième position. « Je me suis arrêté assez tôt et j’ai réussi à créer un bon écart par la suite », a déclaré Green. « En tant que leader, vous n’êtes pas autorisé à utiliser le Push-to-Pass ou le DRS. C’est pourquoi Timo Glock et Lucas Auer m’ont attrapé et finalement dépassé. Par la suite, j’ai pu bien suivre les deux BMW, mais je ne voulais pas tenter un mouvement fou à la fin. En essayant de dépasser Timo Glock, je suis mal sorti du dernier virage et Robin m’a rattrapé. Dommage, car un podium aurait été formidable aujourd’hui. »

Dans un mouvement similaire, le leader du championnat Nico Müller a pris la cinquième place du tenant du titre René Rast dans la ligne droite. Seulement 0,011 seconde séparait les deux rivaux au titre – 78 millièmes de moins que lors de leur photo-finish il y a une semaine.

« C’était une course très étrange », a déclaré Nico Müller. « Au début, je ne comprenais pas ce que nous faisions de mal. Nous nous sommes arrêtés tard et avons perdu des places en conséquence. Mais c’est normal. La seule chose étrange était que nous n’avions pas pu rattraper les positions cette fois-ci malgré les pneus plus frais. Tout le monde s’est défendu avec DRS. C’est pourquoi nous avons perdu l’occasion de rattraper les deux BMW en tête. Quand René n’avait plus de DRS, je l’ai pratiquement dépassé à la ligne d’arrivée. C’était mon seul point fort. Jusqu’à l’arrêt aux stands, je pensais que nous nous battrions pour la victoire aujourd’hui encore. Malheureusement, ce n’était pas le cas. »

René Rast a tiré une conclusion similaire : « Dans le combat entre Robin, Nico et moi, nous nous sommes probablement trop concentrés sur nous-mêmes et avons négligé que les BMW rentraient aux stands assez tôt, gérant un dégagement. C’est un peu dommage car Nico, Robin et moi aurions tous pu gagner la course aujourd’hui. »

Loïc Duval de l’Audi Sport Team Phoenix a également marqué des points à la huitième place. Mike Rockenfeller a raté de peu les points terminant à la onzième lace après une expérience infructueuse avec la configuration de sa voiture.

« Ce fut une course incroyable », a déclaré Dieter Gass, responsable d’Audi Motorsport. « Du premier au dernier tour, les écarts étaient incroyablement serrés. Les neuf premières voitures ont franchi la ligne d’arrivée en 4,2 secondes. Enfin, les deux marques se sont à nouveau battues pour la victoire. Nos trois premiers ont joué un peu aujourd’hui. Lorsque vous changez les pneus tard, vous devez dépasser d’autres voitures à la fin – cela n’a pas fonctionné cette fois. Il est dommage que notre série de victoires soit terminée. Si vous avez trois voitures sur les trois premières places de la grille, vous voulez naturellement gagner. Mais pour les fans, c’était une course fantastique. Ils ont demandé des combats difficiles entre les pilotes de la même marque. Et c’est exactement ce qu’ils ont eu aujourd’hui. »

Avec douze victoires consécutives, Audi a établi un nouveau record en DTM. Pendant un an et 13 jours, le constructeur aux quatre anneaux a été invaincu en DTM – cela aussi n’a jamais été réalisé auparavant. Dans le championnat des constructeurs, Audi compte plus de deux fois plus de points que BMW après le premier tiers de la saison.

Les deux prochaines courses auront lieu les 5 et 6 septembre sur le célèbre circuit TT d’Assen (Pays-Bas). Pour la première fois cette année, les spectateurs seront admis autour de la piste.

